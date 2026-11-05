Младежите настояват за увеличаване на финансирането на държавното образование и подобряване на условията в училищата и университетите

180 Снимка: БТА

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Ученици, студенти и преподаватели се събраха днес на протест в центъра на Атина с искания за увеличаване на финансирането на държавното образование и подобряване на условията в училищата и университетите, предава БТА.

Демонстрацията започна около обяд пред централната сграда на Атинския университет, известна като Пропилеите, където се събраха представители на ученически и студентски организации, както и преподаватели. Участниците настояват за запазване на безплатния характер на държавното образование и за осигуряване на по-добри условия за обучение.

Заради протестната акция беше затворен един от основните булеварди в центъра на гръцката столица, а полицията въведе временни ограничения на движението. По информация на гръцката обществена телевизия ЕРТ при предварителните проверки преди демонстрацията полицията е отвела двама души за проверка.

Сред основните искания на протестиращите са запълване на свободните преподавателски места, намаляване на броя на учениците в класните стаи и подобряване на състоянието на училищните сгради. Участниците настояват също за повече средства за университетите и научните изследвания и се противопоставят на планирани промени в образователната система.

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Към демонстрацията се присъединиха и преподаватели, подкрепени от Федерацията на учителите в средното образование ОЛМЕ, която обяви четиричасово спиране на работа днес, за да даде възможност на членовете си да участват в протестните прояви. Исканията на учениците и преподавателите бяха подкрепени и от Федерацията на родителските организации в област Атика, която настоява за безопасна училищна среда, достойни условия на труд за учителите и достъпно обществено образование.

Заради демонстрацията станцията на метрото "Панепистимио" в центъра на Атина беше затворена от сутринта по разпореждане на полицията. Влаковете преминават през нея, без да спират. Полицейското присъствие в района остава засилено.

Подобни протестни прояви се провеждат и в други гръцки градове, включително Солун и Патра, като част от общонационалната мобилизация на ученици, студенти и преподаватели.

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