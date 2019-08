Екип британски учени помогна при разработването на нерадиоктивна водка, кръстена "Атомик" с реколта, събрана в района на Чернобил, където бе регистрирана ядрена катастрофа през 1986 година, предаде Франс прес.

"Това е най-важната бутилка алкохол в света, защото тя може да помогне на хората, живеещи в зоната на бедствието, отново да се изправят на крака", написа в прессъобщение проф. Джим Смит от университета в Портсмут.

Researchers have created an "artisan vodka” made with grain and water from the Chernobyl exclusion zone. It’s called... Atomik. https://t.co/pRTLJYwYOm via @bbc