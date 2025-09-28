Млада циркова артистка загина по време на представление на "Circus Paul Busch" в германския град Баутцен. Жената паднала от трапец на около пет метра височина пред очите на повече от 80 зрители, сред които много семейства с деца, съобщава немският "Билд".

Спешните екипи пристигнали бързо, но не успели да спасят живота ѝ. Причините за инцидента все още се изясняват. Специален кризисен екип оказал психологическа помощ на шокираните зрители.

Според официалната си страница "Circus Paul Busch" от поколения представя "класическо цирково изкуство на сцената". Програмата включва акробатика, клоуни и дресура на животни. Под ръководството на Паул Буш шоуто с международни артисти редовно обикаля Германия. Цените на билетите започват от 18 евро.

