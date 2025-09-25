В 4:00 часа тази сутрин то е транспортирано и предадено на Парка за танцуващи мечки в град Белица, където ще му бъдат направени допълнителни прегледи

2792 Снимка: РИОСВ – Смолян

Акция за спасяване на мече на възраст около 2 години в безпомощно състояние проведоха вчера експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Смолян, ДГС - Смилян и РУ на МВР - Смолян.

Към 19:00 часа на 24 септември на телефон 112 е получен сигнал за мече в безпомощно състояние, намиращо се в река, между селата Смилян и Кошница, община Смолян. След упояване на животното е предприет първоначален оглед, при който е установено, че то е от женски пол с рана в областта на врата, която вероятно е от няколко дни.

В 4:00 часа тази сутрин мечето е транспортирано и предадено на Парка за танцуващи мечки в град Белица, където ще му бъдат направени допълнителни прегледи и за него ще бъдат положени необходимите грижи.

Към момента причините за състоянието на мечето все още не са изяснени.

Снимка: РИОСВ – Смолян

