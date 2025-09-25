Акция за спасяване на мече на възраст около 2 години в безпомощно състояние проведоха вчера експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Смолян, ДГС - Смилян и РУ на МВР - Смолян.

Към 19:00 часа на 24 септември на телефон 112 е получен сигнал за мече в безпомощно състояние, намиращо се в река, между селата Смилян и Кошница, община Смолян. След упояване на животното е предприет първоначален оглед, при който е установено, че то е от женски пол с рана в областта на врата, която вероятно е от няколко дни.

Мечка с малко мече нападна и рани мъж в Родопите
Виж още Мечка с малко мече нападна и рани мъж в Родопите

В 4:00 часа тази сутрин мечето е транспортирано и предадено на Парка за танцуващи мечки в град Белица, където ще му бъдат направени допълнителни прегледи и за него ще бъдат положени необходимите грижи.

Към момента причините за състоянието на мечето все още не са изяснени.

Снимка: РИОСВ – Смолян

ИЗБРАНО
Натали Трифонова стана майка на момченце Лайф
Натали Трифонова стана майка на момченце
29900
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се Корнер
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се
23558
България подкрепя спирането на доставките и транзита на руски газ до 2028 г. Бизнес
България подкрепя спирането на доставките и транзита на руски газ до 2028 г.
5251
Tech Trip 2025: А1 очерта развитие на мрежи, дигитални услуги и корпоративни решения IT
Tech Trip 2025: А1 очерта развитие на мрежи, дигитални услуги и корпоративни решения
5280
"Заедно по пътя" - Почитаме иконите Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова, с множество събития през есента Impressio
"Заедно по пътя" - Почитаме иконите Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова, с множество събития през ес...
16471
Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк URBN
Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк
2770
Emirates наложи забрана на деца да пътуват в първа класа Trip
Emirates наложи забрана на деца да пътуват в първа класа
2638
Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап Вкусотии
Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап
6442
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?
314