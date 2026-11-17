Става въпрос за общо 14 автомобила, произведени в периода от 1990 до 2008 г.

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Общината в Арад в западната част на Румъния реши да предложи на търг всички превозни средства, изоставени от собствениците им по улиците, съобщават местните медии. Става въпрос за общо 14 автомобила, произведени в периода от 1990 до 2008 г.

Списъкът включва марки като Пежо (Peugeot), Опел (Opel), Фолксваген (Volkswagen), Ситроен (Citroën), Нисан (Nissan), Форд (Ford), Сеат (Seat), Рено (Renault), Деу (Daewoo) и Мерцедес-Бенц (Mercedes-Benz).

Търгът ще се проведе на 23 ноември, а желаещите да участват трябва да подадат документите си за кандидатстване до петък, 20 ноември. Това е и крайният срок, в който превозните средства могат да бъдат огледани.

Търгът ще бъде с наддаване, като началните цени започват от 250 леи (около 47 евро) без ДДС. ДДС се заплаща след потвърждаване на печелившата оферта.

Това е поредният подобен търг на общината, след като в края на октомври 2026 г. бяха предложени други 37 изоставени коли с начални цени от 271 до около 600 леи (от 51 до 112 евро).

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Местните власти провеждат тези кампании периодично, за да освободят паркоместа и тротоари от негодни или изоставени превозни средства и да избегнат разходите по дългосрочното им съхранение в общинските депа.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.