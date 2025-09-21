916 Снимка: Фейсбук

В последните дни на лятото мощен рев оглася гъстите гори на резерват Ропотамо. Страховитите звуци се чуват далече по ридовете на Приморска Странджа и озадачават туристите, тръгнали по пътеките в планината.

През есента е периодът, в който благородните елени са в плен на хормоните. Мъжките реват и се впускат в люти битки за надмощие на специални места, наречени "сватбовища". Надделяват по-здравите животни и така печелят симпатиите на кошутите. Най-често се ражда едно еленче. Това става през май-юни.

Популацията на благородния елен по Южното Черноморие се развива от древни времена, пишат от Югоизточното държавно предприятие. Характерно за странджанския елен е голямото тегло на тялото. Мъжките достигат 350 килограма. Рогата им са масивни, обсипани с много перли.

При младите елени окраската на космената покривка е петниста, за разлика от възрастните, които са едноцветни. Цветът на окраската се мени според сезона, като през зимата е сива, а през лятото - кафява. Те могат да развиват скорост от 67 км/ч. Продължителността на живота на елените е 30-36 години.

