Реклами на Кока-Кола (Coca-Cola) във връзка с музикален фестивал в Унгария, приканващи за приемането на хората с нестандартна сексуална ориентация, накараха представител на консервативната управляваща партия да призове за бойкот на продуктите на компанията, предаде Ройтерс.

Плакатите, наред с кампанията "Революция на любовта" на фестивала Сигет, който започва в сряда, представят усмихващите се гей двойки и надписи "без захар, без предразсъдъци".

Pro-LGBT Coca-Cola ads spark boycott calls in Hungary https://t.co/oMwkUC4j4Z

Кампанията разгневи представители на националистическата партия Фидес на премиера Виктор Орбан, която подкрепя забраната за еднополовите бракове.

Вчера високопоставеният представител на партията Ищван Болдог призова за бойкот на продуктите на Кока-Кола по време на "провокативната" кампания. Приемането на хората с нестандартна сексуална ориентация сред унгарците обаче става все по-голямо и не е ясно дали призивите му ще бъде приет.

What've you got against love, Hungary? #loveislove https://t.co/VGOlDP7lm0