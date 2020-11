Доли Партън бе възпята във версия на хита й "Джолийн" за финансовата й подкрепа на проекта за експериментална ваксина срещу новия коронавирус, съобщи Асошиейтед прес.

Преподавателят по английски език в Североизточния университет Райън Кордел публикува в Туитър свое изпълнение на версия на знаковата песен под заглавие "Ваксина" и бързо привлече вниманието на десетки хиляди потребители на социалната мрежа.

Текстът, в който звучи : "Ваксина, ваксина, ваксина, ваксина/ моля те, влей се в ръката ми/ваксина, ваксина, ваксина, ваксина/ моля, опази ме от Ковид заплахата" е дело на лингвистката и писателка Гретчен Маккалък, която го публикува онлайн и призова хората да запишат песен.

"Обичам тази песен. Обичам Доли Партън. И не знам, просто се вдъхнових и грабнах китарата", каза Кордел пред в. "Бостън Глоуб"

I couldn't resist trying it immediately, though I had to sing a bit more quietly than I typically would—for this tune in particular—because my family's all asleep right now. But you can see it scans, good enough for country at least! pic.twitter.com/joQL29e7Uk