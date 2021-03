Предано куче чака цели 14 дни 81-годишния си стопанин пред болница в град Орду, Северна Турция, съобщи в. "Дейли Сабах".

Точно като кучето Бонджук, което през януари стана медийна звезда, след като чака пред болница в продължение на 6 дни стопанина си, така и опашатият Памук стопли сърцата на хората, като чака 14 дни болния си възрастен стопанин, пише изданието.

81-годишният Мехмет Чакмак е бил приет в болницата след инфаркт. Кучето му разбрало, че нещо не е наред със стопанина му и последвало децата на възрастния мъж до болницата.

Dog waits for sick owner outside Turkish hospital for 14 days https://t.co/2wEpoWHiu0

Памук стояло почти през цялото време пред входа на болницата. Кучето се оттегляло за кратко, само за да си потърси храна, разказа един от синовете на Чакмак.

Преданото куче успяло да дочака щастливия ден, в който стопанинът му бил изписан.