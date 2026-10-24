Агенти на ФБР са се натъкнали на безшумния летателен апарат през юни близо до неназован обект на националната сигурност

20620 Снимка: war.gov

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Двама федерални агенти са се натъкнали в западната част на САЩ през юни на голям триъгълен летателен апарат, който е префучал през небето, без да издава шум и да отделя отработени газове, показват нови документи, публикувани от Пентагона.

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Бележките на агентите направени от тях снимки са включени в седмата порция документи, свързани с НЛО и неидентифицирани аномални явления на Министерството на войната, която включва 28 PDF файла, предаде Си Би Ес Нюз. Триъгълният апарат е описан подробно в два документа: меморандум от Службата за разрешаване на аномалии във всички области на Пентагона, описващ отчета на агентите пред следователите и подписано изявление, което агентите са дали на ФБР.

Срещата се е случила през юни близо до неназован "обект на националната сигурност" в западната част на САЩ.

Агентите са казали на разследващите, че са били предупредени за обекта от трети колега, разположен наблизо. Те бързо се препозиционирали, за да видят по-добре, и забелязали летателния апарат над билото на няколко мили на запад, на фона на сиянието на небето след залез слънце.

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"Започнахме визуално проучване на западния хоризонт и почти веднага наблюдавахме солиден, неотразяващ, тъмночерен триъгълен обект, най-много наподобяващ дрон с делтовидно крило", казват те в изявлението си за ФБР. "Оценихме размахът на крилете на обекта на приблизително девет до петнадесет фута, дълбочината му на шест до девет фута и дебелината му на един до два фута."

Документът включва изображения на летателния апарат.

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В доклада на Службата за разрешаване на аномалии се отбелязва, че "неидентифицираният апарат е извършвал бавно, контролирано, перфектно вертикално изкачване директно над линията на билото". Апаратът се е изкачил на приблизително двеста до триста фута, като е поддържал напълно статична ориентация, без да се наклонява, люлее или трепери.

Агентите съобщили на ФБР, че при гледане през инфрачервен мерник, обектът "изглеждал по-горещ от околната температура с напълно последователна топлинна сигнатура по целия корпус и без видими отработени газове".

Когато апаратът се е намирал на 60 до 90 метра над линията на билото, той "мигновено" е спрял да се движи и е започнал да се рее във въздуха, оставайки напълно неподвижен за около 20 секунди, се казва в доклада на Службата за разрешаване на аномалии.

След това летателният апарат се отдалечил, достигайки скорост, "сравнима с тази на военен изтребител". Агентите го изгубили от поглед в рамките на няколко секунди.

"Абсолютна акустична тишина се запази през цялата фаза на висока скорост - се казва в бележката - Не бяха наблюдавани следи от удар, дим, прах или физически смущения. Наземно проучване на каньона, проведено на следващата сутрин, не откри никакви останки, следи от земни увреждания или щети по растителността.

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