Някои от най-екзотичните експонати са от Япония, Аржентина и Обединените арабски емирства

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Временен музей на сармите отвори врати в Букурещ. Той може да бъде разгледан от жителите и гостите на града в рамките на базара за занаятчийски храни (Artisan Food Market), който се провежда в Националната библиотека в румънската столица до понеделник, предава БТА.

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Експозицията включва над 100 обекта, включително от България - консервирани сарми, опаковки, книги с рецепти, най-старата от които е от 1842 г., менюта, рекламни материали и дори плетива. Някои от най-екзотичните експонати са от Япония, Аржентина и Обединените арабски емирства.

Снимка: БТА

Временният музей е част от по-голям проект на Космин Драгомир - журналист, основател на gastroart.ro (първото списание, посветено на историята на румънската гастрономия), автор, сомелиер и изследовател. Той споделя, че лично е пренесъл десетки килограми консерви и кулинарни артефакти, за да документира международното разнообразие, свързано с сармите. С колекцията си Космин си поставя за цел да промени гледната точка към едно от най-известните ястия в румънската кухня.

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Снимка: БТА

"Макар че сармите често се представят като национален кулинарен символ, вариации на това ястие съществуват в множество страни - от Балканите и Близкия изток до по-отдалечени гастрономически общности. Съставките, листата, използвани за увиване, плънките и техниките на приготвяне се различават значително, но основната концепция остава разпознаваема", коментира той.

Снимка: БТА

В дългосрочен план Космин Драгомир мечтае да открие постоянен музей, който би могъл да функционира самостоятелно, да бъде пътуващ или да е част от бъдещ Музей на гастрономията. Изложбата, организирана на базара за занаятчийски храни този уикенд, е първа стъпка към превръщането на колекцията в културна атракция, достъпна за широката публика.

Снимка: БТА

"Ял съм сарми в над 10 държави на три континента. Към това добавям и факта, че вероятно съм единственият на света, който има татуирани сарми. Ръкавелите ми на сватбата бяха под формата на сарми", споделя с усмивка румънецът. Започва да ги колекционира през есента на 2020 г., по време на пандемията. Днес има близо 400 експоната.

Снимка: БТА

Отвъд временния музей на сармите, който е уникален не само за Румъния, но за света, посетителите на базара на занаятчийската храна имат възможност да открият специалитети не само от страната, но и от Грузия, България, Италия, Гърция, Нидерландия. На площ от 1600 кв. м. 110 производители излагат своите изделия. От зеленчуков пастет от есетра през "палинка" (плодова ракия) с цял плод, отгледан вътре в бутилката, сладка, обогатени с вино "Пино ноар" и шоколад с пръжки.

Базарът и музеят могат да бъдат посетени от 10:00 до 20:00 ч. местно (и българско) време в събота и неделя.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.