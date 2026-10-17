Над 80 класически автомобила и мотоциклета събраха погледите на ценителите, а най-старата кола – уникален Berliet от 1922 г., се превърна в една от атракциите на изложението

15024 Снимка: БТА

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Москвич 408 от 1964 г. спечели наградата на публиката на Четвъртия авто-мото ретро парад в Смолян.

Над 80 ретро автомобили и мотоциклети от различни области на страната бяха демонстрирани на парада, организиран от Авто-мото ретро клуб Смолян.

Снимка: БТА

Berliet 944 от 1922 г. бе най-старата кола, представена на ретро парада. Автомобилът привлече интереса на ценителите, които я определиха като уникат.

Снимка: БТА

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За четвърта година авто-мото ретро парадът се превръща в празник за смолянчани, коментира пред БТА заместник-кметът на Смолян Андриян Петров. Според него участието на толкова много уникални автомобили показва все по-голям интерес към вече традиционното за Смолян събитие. Автомобилите в изложението са в различни категории, но хората ги събира едно - историята на автомобила, който промени живота ни през годините, допълни Петров. Той уточни, че на парада присъстват уникални автомобили от 1922 г. до класики от преди 30 години и коли, които са част от историята на автомобилостроенето. Класическият автомобил е част от нашия ден, ежедневие и от историята ни, каза заместник-кметът.

Снимка: БТА

Собственикът на единствения в България и рядък за Европа екземпляр Berliet 944 разказа, че този модел е изключително сполучлив за фирмата производител и много луксозен за времето си. След Първата световна война се произвеждат и след това спират. Притежателят на Berliet обясни, че колата е възстановявана в продължение на седем години от Николай Колев от Варна. Сега редкият автомобил е на "Автомузей Марково".

Снимка: БТА

Като много рядка кола от колекционерска серия, Васил Данаилов описва своя автомобил "Линкълн" от 1978 г. Тези коли са правени по друг начин тогава, много по-прости, по-издръжливи, с много голям двигател, допълни Данаилов.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.