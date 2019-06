Полицията в град Мисула, щата Монтана, съобщи, че черна мечка по някакъв начин е успяла да се заключи в частен дом, като си е подремнала в дрешника, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Блюстителите на реда били принудени да разбият прозорец на къщата, да проникнат в нея и да отключат входната врата, за да избяга мецаната. Тя от своя страна ги посрещнала сънлива и с прозявка. Били повикани специалисти от зоозащитата, за да упоят мечката, за да може тя да бъде преместена.

Black bear locks itself inside a Montana home and then nestles on a closet shelf that was just right for a nap, authorities say. https://t.co/E6cRJ75Svf

Полицаите получили телефонно обаждане в 5:45 сутринта за мечка, която нахлула в къща, след което по някакъв начин се била заключила вътре. Животното нанесло големи щети на помещението, преди да си подремне в килера за дрехи.

CUTE OR SCARY? A bear somehow locked itself inside a #Montana home and took a nap inside a closet. When deputies tried to coax the bear down, he just yawnedhttps://t.co/Fkzqv42i0x pic.twitter.com/LYVgClSJaM