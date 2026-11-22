Тежкият трафик, предприятията и изгарянето на селскостопански и битови отпадъци са причина за гъстия смог

3473 Снимка: АР/БТА

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Опасният смог над Лахор, Пакистан, го превърна в града с най-мръсния въздух на планетата в неделя, предаде ДПА, като цитира данни на швейцарската организация "Ай Кю Еър" (IQAir), една от най-големите платформи за проследяване на качеството на въздуха в световен мащаб. Лахор е е вторият най-голям град в страната, като в него живеят над 13 милиона души.

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Отчетената концентрация на замърсители във въздуха в Лахор, вторият по-големина пакистански град, е 289 пункта по американския индекс за качество на въздуха, използван от "Ай Кю Еър". Лахор, който е на границата с Индия, в последните седмици е с най-мръсния въздух в света, след като гъст и опасен смог обхвана части от централната провинция Пенджаб.

Магистралите, свързващи големите градове, бяха затворени за движение от властите поради лоша видимост. В допълнение към наложените мерки се налагат и глоби за превозни средства, които замърсяват околната среда, отбелязва ДПА.

Пакистанските власти обвиняват отделяните емисии от предприятията, дима от тухларните пещи и превозните средства, изгарянето на селскостопански и битови отпадъци за замърсяването на въздуха и смога в Лахор.

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Пакистан е отговорен за по-малко от един процент от глобалните въглеродни емисии, но е сред първите десетте държави, най-уязвими от климатичните промени, припомня ДПА.

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