Корабът на 4-годишен круиз-бягство от мандата на Тръмп спря заради разходите за гориво
Операторът на Villa Vie Odyssey свали своите около 200 пътници в Камбоджа и два месеца ще търси начин да избегне фалит
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Луксозният круизен кораб, който предлагаше околосветско пътешествие, чрез което хората да пропуснат втория мандат на Доналд Тръмп като президент, спря поради изключително високи разходи за гориво, оставяйки пътниците блокирани в Камбоджа.
Тръмп
Базираният в САЩ оператор на Villa Vie Odyssey заяви, че работи с пътниците по планове за слизане и "временни условия за живеене", предаде Би Би Си. Корабът е отплавал от Белфаст през октомври 2024 г. за "непрекъснато околосветско пътешествие", което е трябвало да продължи 3 години и половина и да обхване близо 150 държави. Цените за целия тур са варирали от 120 000 до 440 000 долара на каюта, като се предлагали и за 3500 долара на месец.
На борда е имало около 200 пътници, когато вчера им е било наредено да слязат в пристанищния град Сиануквил в Камбоджа, който през последните години придоби световна известност с китайски казина и центрове за онлайн измами.
Цените на горивата в световен мащаб се покачиха рязко от началото на войната с Иран по-рано тази година. Операторът на кораба заяви, че месечната цена за гориво на каюта в части от Азия се е увеличила от 1800 долара до 8000 долара.
Предприети са "значителни стъпки за намаляване на разхода на гориво, включително забавяне на маршрута и прекарване на повече време в пристанището", но тези мерки са се оказали недостатъчни, за да компенсират "извънредното увеличение на разходите за гориво".
For the past two years, Lanette Canen and Johan Bodin have used social media to chronicle their lives on the Villa Vie Odyssey, a cruise ship that was on an around-the-world trip until it ran out of fuel in Cambodia. https://t.co/mPwquuZcCR— Bloomberg (@business) October 28, 2026
Компанията обяви, че ще прекара следващите 60 дни в "преструктуриране и рекапитализация", въпреки че "резултатът не е гарантиран".
Пътниците Ланет Канен и Йохан Бодин разказаха пред Би Би Си, че са били информирани от главния изпълнителен директор на Villa Vie Residences в 6:00 часа във вторник, че трябва да напуснат до 14:00 часа същия ден. Двойката обясни, че пътниците са знаели от известно време за финансовите затруднения на компанията. Потенциален инвеститор преди това се е качил на борда на кораба, за да извърши проверка, но в крайна сметка това не се е получило.
"Дори тогава все още се надявахме, че ще се появи чудодеен инвеститор - казаха те - Въпреки че имаше признаци, че това ще се случи, все още изпитвахме недоверие, когато стана реалност. Бяхме съкрушени. Чувствахме се сякаш мечтата ни е разбита. Имаше много прегръдки и сълзи, докато жителите се подкрепяха взаимно и преодоляваха случилото се."
Друга пътешественичка - Холи Хенеси, разказа, че пътниците на кораба по-рано са били помолени да обмислят плащането на горивна такса, тъй като цените в световен мащаб са се повишили, и че маршрутът им е бил "сериозно съкратен". Някои хора решиха да слязат и да пътуват по суша, обясни тя.
US-based operator Villa Vie Residences has suspended operations due to an ‘extraordinary’ rise in fuel costs since the Iran war began. ➡️ https://t.co/gWJQjkFy7L https://t.co/6FOjEWJeZ0— euronews (@euronews) October 28, 2026
В момента пътниците са в различни хотели и "просто чакат".