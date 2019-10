Камион с бира катастрофира на магистрала в Австралия, стотици каси с продукция са унищожени, съобщиха местни медии. Инцидентът затвори едното платно на магистралата, докато бъде почистено от аварийните екипи.

Според информацията до момента шофьорът на камиона загубил контрол над превозното средство и се ударил в насип.

От фирмата производител на бирата по-късно излязоха със съобщение, че водачът не е имал нужда от медицинска помощ, предаде bTV.

BREAKING: A truckload of VB tragically lost on the Pacific Motorway north of Taree.@10Daily pic.twitter.com/NJ0v5z3DVh