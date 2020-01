Необичайно студеното време във Флорида доведе и до необичайно явление. Националната метеорологична служба предупреждава за падащи от дървета игуани, предаде Нова телевизия.

Ниските температури под 6 градуса вцепеняват студенокръвните влечуги и могат да доведат дори до тяхната смърт. Често те падат от дърветата на пътя и затова от американските служби предупреждават шофьорите да внимават.

Зелените игуани се считат за вредители във Флорида. Донесени са от Централна и Южна Америка през 60-те години на миналия век.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01