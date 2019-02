Точно 2762 души със син грим и бели шапки се събраха в южната част на Германия с една-едничка цел - да подобрят световния рекорд за масова среща на смърфове, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според организаторите досегашното постижение е подобрено. Предишният рекорд от 2009 г. събра 2510 студенти от Уелс, дегизирани като смърфове.

Thousands of people have gathered in the town of Lauchringen, in Germany, to break the record for the largest number of people dressed as Smurfs.



Feeling blue? For more videos go here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/LXCbvtfvAz