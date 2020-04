Хиляди почитатели на птиците са наблюдавали как женски сокол скитник снася яйцата си на покрива на катедралата в Солсбъри, Великобритания, докато са в изолация по домовете си заради пандемията от новия коронавирус, пише в. "Дейли стар".

Снасянето на яйцата, предавано от уебкамера на сайта на катедралата, е гледано от над 55 000 души - девет пъти повече от отчетените за същия период на миналата година. Според катедралния чиновник Гари Прайс увеличението се дължи на социалната изолация заради пандемията.

Неопръстенената женска е снесла четири яйца за седмица. Първото се е появило в Деня на майката на 22 март, а последното - на 29 март.

Фил Шелдрейк от Кралското дружество за защита на птиците обяснява, че мътенето на четири яйца може да се окаже предизвикателство за майката, като е възможно едно от тях да остане непокрито. Ако пиленцата се излюпят, ще има много гърла за изхранване, допълва експертът.

Въпреки че естественият хабитат на птиците от този вид са планини и крайбрежни скали, за тях катедралата в Солсбъри е като "петзвезден хотел", казва още Фил Шелдрейк.

Here it is... a fourth egg laid by our peregrine! Our previous resident falcon, Sally, seems to be keeping her distance, which means it's so far so good for our new soon-to-be mother. #eggwatch #salisburyperegrines pic.twitter.com/DZTcVnBDC3