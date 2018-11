Ирландските авиационни власти разследват доклад за появили се ярки светлини и НЛО над югозападното крайбрежие на Ирландия, съобщи БиБиСи (ВBC).

Всичко започнало в 06:47 местно време в петък на 9 ноември, когато пилот на British Airways се свързва с авиодиспечерите на летище "Шанън". Той попитал дали в района се провеждат военни учения, защото видял нещо, "движещо се толкова бързо".

Ръководителят на полети отговорил, че военни маневри не се провеждат.

Пилотът, който летял от канадския град Монреал до лондонското летище Хийтроу, видял "много ярка светлина", а обектът дошъл откъм лявата страна на самолета, преди "бързо да се издигне на север". Пилотът се чудел какво ли може да бъде, но уточни, че каквото и да е, целта му не била да търси сблъсък.

Още един пилот от самолет на "Върджин" се "включил", като предположил, че появилото се в небето може да е метеорит или друг обект. Той каза, че има "множество обекти, следващи една и съща траектория" и че те са много ярки.

Very interesting report on Shannon high level Friday 9 November at 0630z with multiple aircraft with reported sightings of a UFO over County Kerry. Skip to 17 minutes to listen reports on @liveatc https://t.co/VP1p0hrScn #Aviation #UFO #Ireland