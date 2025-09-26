Бели мечки са превзели изоставена съветска полярна изследователска станция на малък остров край бреговете на Североизточна Русия, предаде Ройтерс.
По-рано през месеца Вадим Махоров - блогър, пътуващ по света, е използвал дрон, за да заснеме мечките, които се разхождат из разпръснатите сгради на станцията под късното лятно арктическо слънце на остров Колючин в Чукотско море.
Една от мечките дори се е хвърлила към приближаващия се дрон. Другите са заснети игриво да подават глави от сградите, пише БТА.
"Мисля, че те виждат тези постройки като подслон от вятъра, дъжда и други неща. Като цяло изглежда, че мечките се справят добре на това място", каза Махоров пред Ройтерс.
Учените са напуснали изследователската станция, която се намира в изоставено село, скоро след разпадането на Съветския съюз преди повече от три десетилетия.
