Хиляди истории. Една обща мечта. Вече 13 години SoftUni доказва, че никога не е късно за ново начало

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Понякога най-голямата промяна в живота ни започва с един съвсем обикновен въпрос: "Ами ако опитам?".

Ами ако сменя професията си? Ако науча нещо напълно ново? Ако превърна интереса си в умение, а умението в нова възможност?

За някого това означава да напише първия си ред код. За друг да създаде първия си дизайн, да реализира успешна маркетингова кампания или да открие възможностите на изкуствения интелект.

Пътищата са различни, но началото е едно и също: смелостта да направиш първата крачка.

През ноември 2026 г. SoftUni отбелязва своя 13-и рожден ден. За това време една българска идея за достъпно и практическо образование се превърна в общност от над половин милион души, обединени от желанието да учат, да се развиват и да изграждат бъдещето си.

Но зад това число стоят хиляди лични истории. Истории на хора, които са открили ново призвание, преодолели са страховете си и са повярвали, че могат повече.

Новото начало няма възраст. И няма краен срок.

На 20 години може би още търсиш своя път. На 30 се питаш дали не е време за промяна. На 40 се чудиш дали не е твърде късно да започнеш отначало.

Историята на Мирела Дамянова е едно от доказателствата, че понякога е достатъчно просто да опиташ.

През 2015 г. тя следва психология, когато случайно попада на реклама на SoftUni. Решава да даде шанс на програмирането, без да подозира колко много ще промени това решение.

Още преди да завърши обучението си, Мирела започва работа в IT сферата. По-късно продължава да развива уменията си в дигиталния маркетинг, AI и дизайна, като преминава през три образователни направления на SoftUni.

Днес тя използва знанията си в различни професионални области и помага на други хора да открият възможностите на образованието.

Нейната история е само една от многото, които показват, че новото начало не изисква да знаеш всички отговори. Понякога най-важното е да имаш смелостта да направиш първата крачка.

13 години по-късно мечтата продължава

От първите обучения по програмиране през 2013 г. до развитието на SoftUni AI, SoftUni Digital и SoftUni Creative, образователната екосистема продължава да открива нови възможности за хора с различни интереси, мечти и професионални цели.

"Когато създавахме СофтУни преди 13 години, имахме една голяма мечта - да направим качественото практическо образование достъпно за всеки, който има желание да учи и да се развива. Днес най-голямото ни постижение не са числата, а хората, които са успели да променят живота си благодарение на новите знания и умения. Някои са започнали от нулата, други са сменили професията си, трети са открили възможности, за които преди не са подозирали. Именно тези истории ни мотивират да продължаваме да развиваме образованието в България. Защото вярвам, че всеки българин има потенциал да постигне много повече, когато получи правилните знания, подкрепа и възможност да се развива", споделя Светлин Наков, съосновател на SoftUni.Образование, което променя не само професии, но и бъдещето

Днес мисията ни продължава да надхвърля пределите на учебната зала. Защото всяко ново умение, всеки реализиран професионалист и всяка смела идея допринасят не само за личния успех, но и за развитието на бизнеса и обществото.

"През тези 13 години СофтУни се превърна в мост между образованието и бизнеса, обединявайки общност от над 550 000 души. Но истинското ни въздействие се измерва чрез всеки човек, който придобива нови умения, намира професионална реализация или създава стойност за обществото. Вярваме, че инвестицията в образование е инвестиция в бъдещето на България. Затова ще продължим да развиваме обученията си, да внедряваме иновации и изкуствен интелект и да подготвяме хората за професиите на утрешния ден", споделя Екатерина Темелкова, изпълнителен директор на СофтУни.

Най-хубавите истории тепърва предстоят

Тринадесет години след началото си SoftUni продължава да се развива заедно с технологиите, бизнеса и хората. В свят, в който професиите се променят, а изкуственият интелект открива нови възможности, умението да учим остава едно от най-ценните ни предимства.

За SoftUni този рожден ден е повод за благодарност към всички курсисти, преподаватели, партньори и съмишленици, които са част от тази история.

Но е и напомняне, че най-големите успехи не винаги са тези, които вече сме постигнали, а онези, които тепърва ни предстоят.

Защото някъде точно сега има човек, който се чуди дали да направи първата крачка към нещо ново.

И може би неговата история е следващата, която ще вдъхнови хиляди други.