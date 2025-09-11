5426 Снимка: Istock by GettyImages

Дете на 12 години е най-чудният доктор в местната поликлиника в Благоевград. Той посреща пациенти, прави медицински манипулации, сред които превръзки и промиване на рани, поставяне на инжекции и протези. Дори препоръчва медикаментозно лечение с предложения за рецептите. Това е Любомир Терзиев, към който всички се обръщат с "доктор Терзиев".

За него разказа ортопед - травматологът д-р Красимир Спасов. Той работи в местната клиника в Благоевград. Детето дошло на преглед с баба си, когато впечатлило д-р Спасов с познанията си. "Направи ми изключително впечатление от това колко е запознат и любознателен. Баба му каза, че иска да стане лекар и аз го поканих да гледа в кабинета ми. Вече година идва редовно", каза д-р Спасов. Той уточни, че детето има много енергия, устремено е към медицината не само с практиката в кабинета на доктора, а и се подготвяло теоретично у дома.

"Лека-полека започна да придобива умения, изяви желание да изписва лекарства, научиха го и в аптеката и всички му се радват", каза д-р Спасов.

"Всичко се случва под моя строг надзор и контрол. Аз не го карам да прави нищо, той сам изявява желание и виждам, че се справя много добре. Дори се опитвам да го спирам понякога", през смях разказа ортопедът. Любомир дори си ушил работна униформа, защото вече се възприемал като истински доктор.

"Дори искаше да дойде с мен на Конгреса на ортопедите във Варна, но там не бе разрешено за деца. Въпреки това, догодина на Националната конференция ще го очакваме, заради специално разрешение само за него", каза докторът.

А самият Любомир, за който е естествено да го наричат "д-р Терзиев", разказа пред "Труд news", че сега ще бъде в шести клас.

Запалил се е по хуманната професия от медицински сериал. Чутата терминология проверявал в интернет и така интересът му нараствал все повече.

Историята с д-р Спасов Любчо разказа така: "Баба ми си счупи крака и я заведох при д-р Спасов. Оказа се, че има счупване на пета метатарзална кост и я гипсираха. Тъй като аз говорих с медицинска терминология на доктора и той се впечатли. Покани ме да гледам какво се случва в кабинета му. Родителите ми първоначално не повярваха, но сега са много горди с мен. Харесва ми, когато видя човек, на който съм помогнал да се усмихне и това ми носи удовлетворение", каза малкият лекар.

Снимки в колаж: "Труд"/Dir.bg

"Първоначално планирах да се занимавам с коремна хирургия. След като дойдох в кабинета на д-р Спасов много харесах тази специалност и реших да се насоча към ортопедия и травматология. Досега съм се сблъсквал с доста тежки случаи. Имахме пациент с тумор на нерв. Докторът го беше оперирал. Имахме и такъв с възпаление на кост, наложи се ампутация на пръст на стъпалото и това възпаление бе довело до разяждане на костта", каза Любо.

В кабинета ежедневието му минава в наблюдение на прегледи, анестезия, дренаж и е виждал сериозни диагнози. "Пациент на средна възраст, около 60 години - имаше подутина, хематом, на долен мускул. Направихме малък разрез, махнахме съсирената кръв и инфектирана тъкан и я зашихме", така детето - лекар разказа един от последните случаи.

"Пациентите дори му носят подаръци, защото виждат, че се справя и всичко е под мой контрол и нямат нищо против. Те го наричат "докторе", всички го харесват. Няма никой, който да е изразил притеснения. Понякога придружава пациентите до рентгена, чака ги да направят снимка и ги връща в кабинета", каза д-р Спасов.

"Човек се ражда лекар, това е дарба и после съдба. Любомир има дарбата. Историята помни такива случаи. Той е прецедент в кариерата ми, има много силен устрем и енергия към професията. Седна до медицинската сестра и започна да разучава и програмата, с която работим с НЗОК. Той живее с мисълта, че е лекар, всички го наричат "докторе". Дори искаше да разписва документи, но това вече не е позволено. Аз нося цялата отговорност. Асистира ми като медицинска сестра дори", обобщи д-р Спасов.

От своя страна бъдещият ортопед-травматолог изказа към наставника си сърдечни благодарности за предоставения шанс да бъде доброволец в кабинета му.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.