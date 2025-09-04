Джакпотът в американската лотария Powerball се оценява на 1,7 милиарда долара преди тегленето в събота вечер, предаде Fox Business.

Това е третата по големина награда в историята на играта и нарасна, след като нито един билет не съвпадна с всичките шест числа от тегленето в сряда вечер.

Който спечели джакпота, може да получи парите на годишни вноски или накуп. Ако избере първата опция, играчът получава първоначално незабавно плащане, последвано от 29 годишни плащания, които се увеличават с 5% всяка година.

От сумата ще бъде удържана 37% федерална данъчна ставка, въз основа на оценки на IRS.

Някои печеливши ще се сблъскат и със щатски, вариращ от 3% до 11%, като Калифорния, Флорида, Ню Хемпшир, Южна Дакота, Тенеси, Тексас, Вашингтон и Уайоминг не облагат печалбите от лотарията.

Джакпотът беше спечелен за последно на 31 май 2025 г. в Калифорния. Оттогава е имало 33 последователни тегления без победител в голямата награда.

