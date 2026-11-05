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Жители на столичния квартал "Младост" 3 се събраха пред блок 358 на протест срещу липсата на топла вода и парно.

Столична община

От "Топлофикация" променят срока за възстановяването на топлоподаването и винаги го правят в последния момент, каза един от организаторите на протеста Радослав Македонски пред БТА.

Първото спиране на водата е било с плановия ремонт в началото на август. След като плановият ремонт приключи, пуснаха водата за една седмица и оттогава насам нямаме изобщо топла вода. Последния път казаха, че на 28 октомври ще я пуснат, но в последния ден промениха датата на 13 ноември, разказа Македонски. Това е в последния момент, винаги в последния момент, подчерта той.

"Моят въпрос е такъв: защо никой от управата на "Топлофикация София" не излиза пред медиите, за да обясни ситуацията, а се крият и трябва да говорим само с колцентровете", заяви още Македонски. Той разказа, че множество пъти хора от квартала са се обръщали към дружеството, като отговорът винаги е, че повредата е голяма.

Протестиращите заявиха, че са готови отново да изразят недоволството си, ако срокът за възстановяването на топлоподаването отново не бъде спазен.

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Комисията за защита на потребителите съобщи, че ще заведе два колективни иска срещу "Топлофикация София", ако дружеството не изпълни задълженията си към потребителите, оставени продължително без топла вода и отопление.

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Кметът на София Васил Терзиев също взе отношение по темата вчера и заяви, че Столичният общински съвет трябва да поеме отговорност за бъдещето на "Топлофикация София". През следващата седмица ръководството на дружеството ще бъде изслушано за хода на ремонтите, причините за забавянията и конкретните срокове за възстановяване на топлоподаването на нарочно заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет.

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