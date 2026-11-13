Бяха засегнати маршрутите на тролейбус 4 и автобусните линии 204, 304, 88 и 188

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Жители на столичния квартал "Дружба 2", пета част, блокираха, а впоследствие освободиха кръстовището на ул. "Димитър Пешев" и ул. "Обиколна", след което се насочиха към кръстовището на ул. "Димитър Пешев" и ул. "Делийска воденица", където също възнамеряват да блокират движението, предаде репортер на БТА.

Протестът е в знак на недоволство от спряното топлоподаване към част от квартала.

Бяха засегнати маршрутите на тролейбус 4 и автобусните линии 204, 304, 88 и 188. Полицията отклоняваше движението по алтернативни маршрути, като беше блокирано и влизането в квартала през кръстовището при Горубляне.

Протестът започна в 17:49 часа. Жителите на "Дружба 2" протестират срещу спряното топлоподаване от ТЕЦ-София към пета част на квартала от 28 август. Ремонтът трябваше да приключи до 2 ноември, но срокът беше удължен два пъти – първоначално до 15 ноември, а впоследствие до 30 ноември.

Протестът е заявен до 21:00 часа.

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Снимка: БТА

Жителите на квартала планират нов протест следващия петък, 20 ноември. Сборният пункт ще бъде в 16:00 часа на кръстовището на бул. "Цариградско шосе" при Горубляне.

Снимка: БТА

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