Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Жители на столичния квартал "Дружба 2", пета част, блокираха, а впоследствие освободиха кръстовището на ул. "Димитър Пешев" и ул. "Обиколна", след което се насочиха към кръстовището на ул. "Димитър Пешев" и ул. "Делийска воденица", където също възнамеряват да блокират движението, предаде репортер на БТА.

Протести

Протестът е в знак на недоволство от спряното топлоподаване към част от квартала.

Бяха засегнати маршрутите на тролейбус 4 и автобусните линии 204, 304, 88 и 188. Полицията отклоняваше движението по алтернативни маршрути, като беше блокирано и влизането в квартала през кръстовището при Горубляне.

Протестът започна в 17:49 часа. Жителите на "Дружба 2" протестират срещу спряното топлоподаване от ТЕЦ-София към пета част на квартала от 28 август. Ремонтът трябваше да приключи до 2 ноември, но срокът беше удължен два пъти – първоначално до 15 ноември, а впоследствие до 30 ноември.

Протестът е заявен до 21:00 часа.

Снимка: БТА

Части от още 11 квартала са без парно и топла вода заради нови аварии на "Топлофикация София"
Виж още Части от още 11 квартала са без парно и топла вода заради нови аварии на "Топлофикация София"

Жителите на квартала планират нов протест следващия петък, 20 ноември. Сборният пункт ще бъде в 16:00 часа на кръстовището на бул. "Цариградско шосе" при Горубляне.

Снимка: БТА

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Силвестър Сталоун разкри как е започнала ожесточената му вражда с Арнолд Шварценегер Лайф
Силвестър Сталоун разкри как е започнала ожесточената му вражда с Арнолд Шварценегер
5258
Вечер за историята в Пирея: Везенков вече е №1 в Европа с екипа на Олимпиакос Корнер
Вечер за историята в Пирея: Везенков вече е №1 в Европа с екипа на Олимпиакос
10432
"Кауфланд" смени шефа си в България и се извини за думите му Бизнес
"Кауфланд" смени шефа си в България и се извини за думите му
23432
Очаквайте на живо в Dir.bg: Най-амбициозният тест на мегаракетата на Илон Мъск IT
Очаквайте на живо в Dir.bg: Най-амбициозният тест на мегаракетата на Илон Мъск
7499
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания" Impressio
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания"
36539
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти на бъдещето URBN
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти н...
5211
Хърватският град Омиш е Европейското коледно селище за 2027 г. Trip
Хърватският град Омиш е Европейското коледно селище за 2027 г.
2145
Домашни бриош питки за бургери: Маслени, пухкави и по-вкусни от купешките Вкусотии
Домашни бриош питки за бургери: Маслени, пухкави и по-вкусни от купешките
1433
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно Zodiac
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно
844
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра Времето
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра
303