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Във връзка с провеждането на "Европейска седмица на мобилността - Уикенд без автомобили" се въвеждат временни промени в организацията на движението.

Столична община

От 4:30 ч. на 19 септември до 18:00 ч. на 20 септември 2026 г. се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. "15-и ноември" в участъка между ул. "Шипка" и бул. "Цар Освободител".

От 4:30 ч. на 19 септември до 23:30 ч. на 20 септември 2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. "Цар Освободител" в участъка между ул. "Княз Александър I" и бул. "Васил Левски". Ще бъде осигурено преминаването през пл. "Народно събрание", по ул. "15-и ноември" и ул. "Георги С. Раковски" съгласно одобрения проект за временна организация на движението.

На 20 септември София ще даде още повече пространство на велосипедистите.

От 10:00 до 12:00 ч. ще се проведе градско велошествие, организирано от Столична община, "Център за градска мобилност" ЕАД и Посолството на Кралство Дания.

Велошествието ще започне от пл. "Народно събрание" и ще премине по трасе, вдъхновено от историческия финал на Giro d"Italia в София през пролетта на 2026 г. Маршрутът е: пл. "Народно събрание" - бул. "Цариградско шосе" - ул. "Самоковско шосе" - наляво по бул. "Копенхаген" - наляво по бул. "Цариградско шосе" - пл. "Народно събрание".

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