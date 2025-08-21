Движението в тръбата за Кулата на тунел "Люлин" на автомагистрала "Струма" временно ще се ограничава днес и утре, 21 и 22 август, през нощта за почистване и боядисване, ъобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ).

От 22:00 ч. днес до 6:00 ч. на 22 август, петък, ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 22 август от 22:00 ч. до 6:00 ч. на 23 август, събота, в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ). 

Пътуващите към Кулата ще преминават двупосочно в тръбата за София на тунел "Люлин".

До 22 август се извършват и дейности по подобряване на отводняването в участъка от автомагистрала "Струма" между 10-и и 37-и километър на територията на област Перник.

Преди дни започна ремонтът на близо 5 км от първокласния път I-1 в отсечката между жп гара "Владая" и пътен възел "Даскалово". Това доведе до огромни задръствания. От АПИ апелираха шофьорите, които ежедневно пътуват между София и Перник, да ползват автомагистрала "Струма" като алтернативен маршрут.

От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

