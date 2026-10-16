Съоръжението ще преминава над бул. „Асен Йорданов“ и ще осигурява директен достъп до зала „Арена София“, като ще разполага с асансьори и ескалатори

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Започна изпълнението на подготвителни работи за изграждане на пешеходен мост при бъдещата метростанция "Арена София" и София тех парк. Към момента се извършва фундиране на пилоти за основите на мостовото съоръжение, съобщиха от "Метрополитен", цитирани от Столична община (СО).

Мостово съоръжение ще осигурява пряка връзка между метростанцията, многофункционалната зала "Арена София", София Тех парк и спирките на наземния градски транспорт по бул. "Асен Йорданов". Съоръжението представлява стоманена мостова конструкция с два отвора над бул. "Асен Йорданов". То е с ширина 5 метра, като е осигурена минимална светла височина от 5 метра над пътните платна. Пешеходният мост ще бъде оборудван със стълбища, асансьори и ескалатори, които ще осигуряват удобен достъп за гражданите.

Основното предимство на съоръжението е директната връзка между метростанцията и терасата на зала "Арена София", разположени на едно и също ниво. Това ще улесни достъпа на пътниците до залата и ще позволи по-удобно обслужване на големия поток от посетители при провеждането на концерти, спортни състезания и други масови събития, добавиха от Общината.

Мостовото съоръжение ще осигурява и пешеходна връзка между двата входа на метростанцията, залата и тротоарите от двете страни на бул. "Асен Йорданов", където са разположени спирки на градския транспорт. Предвидена е и пряка връзка между залата и бъдещия наземен паркинг, който ще бъде разположен над метростанцията.

Мостовото съоръжение се изгражда паралелно с останалата част от метростанция "Арена София" и ще бъде завършено и въведено в експлоатация заедно с нея. Финансирането му е част от финансирането на участъка от разширението на Линия 3 през кварталите "Гео Милев" и "Слатина".

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Метростанция "Арена София" е една от шестте станции в рамките на разширението на Линия 3 през "Гео Милев" и "Слатина". Тя е разположена между зала "Арена София" и входната алея към София Тех парк, посочиха още от Столичната община.

Изградени са 80%, или 3,7 км, от разширението на метрото през "Слатина" и остават 900 метра до финала, съобщиха от пресцентъра на Столичната община през август. Метрото е едно от разклоненията на линия 3, а тунелопробивната машина "Витоша" достигна метростанция "Ситняково", която е разположена на едноименния булевард и ул. "Гео Милев". Тя е последната в шесткилометровия участък, преди машината да продължи към изходната шахта, разположена в двора на Военната академия "Г. С. Раковски", и да приключи работата си, отбелязаха от СО.

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