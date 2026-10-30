Задържаха ММА боеца Живко Стоименов за побой над приятелката му
Полицията проверява и дали жената не е инсценирала побоя
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ММА боецът Живко Стоименов е задържан по подозрение за побой над приятелката си в столичния квартал "Борово", съобщава "24 часа". От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) потвърдиха пред "Фокус" за случая на физическо насилие над жена, но не разкриха самоличността на задържания.
Домашно насилие
Инцидентът е станал вечерта на 29 октомври. Докато двамата се разхождали в района, между тях избухнал скандал. Разправията бързо ескалирала, при което 29-годишният спортист започнал да налага момичето.
Жената си е извадила медицинско удостоверение и е подала жалба в полицията.
От СДВР потвърждават, че 29-годишният мъж е бил задържан незабавно. По случая се води разследване, което трябва да изясни обстоятелствата около инцидента. Проверява се и версията дали жената не е инсценирала побоя.
29-годишният Живко Стоименов е сред разпознаваемите състезатели в българските смесени бойни изкуства (ММА). Наскоро той направи важна стъпка в професионалната си кариера, като подписа договор за четири двубоя с европейската организация Fight Nation Championship (FNC), в която се състезава в средна категория.
През април Стоименов започна участието си във веригата с победа в дебютния си двубой. Само преди няколко дни обаче българският боец претърпя поражение от сърбина Неманя Николич на състезание в Скопие. Срещата приключи с технически нокаут в полза на сръбския състезател.
Според официалната статистика на FNC след този двубой Стоименов има 15 победи и 8 загуби в професионалната си кариера, като всичките му победи са постигнати преди окончателното съдийско решение. Балансът му в организацията е една победа и една загуба.