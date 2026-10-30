Полицията проверява и дали жената не е инсценирала побоя

8390 Източник: MAX Fight

Чуйте статията:

ММА боецът Живко Стоименов е задържан по подозрение за побой над приятелката си в столичния квартал "Борово", съобщава "24 часа". От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) потвърдиха пред "Фокус" за случая на физическо насилие над жена, но не разкриха самоличността на задържания.

Инцидентът е станал вечерта на 29 октомври. Докато двамата се разхождали в района, между тях избухнал скандал. Разправията бързо ескалирала, при което 29-годишният спортист започнал да налага момичето.

Жената си е извадила медицинско удостоверение и е подала жалба в полицията.

От СДВР потвърждават, че 29-годишният мъж е бил задържан незабавно. По случая се води разследване, което трябва да изясни обстоятелствата около инцидента. Проверява се и версията дали жената не е инсценирала побоя.

29-годишният Живко Стоименов е сред разпознаваемите състезатели в българските смесени бойни изкуства (ММА). Наскоро той направи важна стъпка в професионалната си кариера, като подписа договор за четири двубоя с европейската организация Fight Nation Championship (FNC), в която се състезава в средна категория.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

През април Стоименов започна участието си във веригата с победа в дебютния си двубой. Само преди няколко дни обаче българският боец претърпя поражение от сърбина Неманя Николич на състезание в Скопие. Срещата приключи с технически нокаут в полза на сръбския състезател.

Според официалната статистика на FNC след този двубой Стоименов има 15 победи и 8 загуби в професионалната си кариера, като всичките му победи са постигнати преди окончателното съдийско решение. Балансът му в организацията е една победа и една загуба.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.