Полицията е намерила у задържания пакет с около 10 грама марихуана, а от автомобила са иззети близо 40 таблетки екстази, 16 пакета с марихуана, голямо количество кристали, амфетамин на прах и сумата от 570 евро и 100 щатски долара.
След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение "задържане под стража" до 72 часа. Предстои утре прокуратурата да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.
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В началото на месеца Столичната дирекция на вътрешните работи задържа трима души за държане на наркотици с цел тяхното разпространение.