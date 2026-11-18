Животното е с тежка черепно-мозъчна и белодробна травма. Мъжът е задържан до 72 часа, прокуратурата иска постоянния му арест

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Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на 50-годишен мъж за проявена жестокост към животно и го задържа за срок до 72 часа. Той е обвинен, че е пребил котка с метална тръба в столичния квартал "Враждебна", съобщиха от прокуратурата.

Случаят е от 14 ноември. Според събраните до момента доказателства около 12:15 ч. обвиняемият с инициали В.М. е удрял животното с метална тръба. Вследствие на побоя котката е получила тежка черепно-мозъчна и тежка белодробна травма, довели до тежки и трайни увреждания.

От държавното обвинение уточняват, че деянието е извършено на публично място и по особено мъчителен начин.

Нови подробности за случилото се разказва Алекса Ангелова в публикации във Facebook. Тя твърди, че след побоя беззащитното коте е било изхвърлено в контейнер за боклук и оставено да умре.

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Ангелова е публикувала и снимки на животното преди и след побоя, показващи състоянието му. По думите ѝ котето е било спасено, но му предстои продължително възстановяване.

"Въпреки всичко преживяно, тази малка душичка продължава да бъде невероятно доверчива, нежна и любвеобилна", пише тя.

За лечението на животното е организирана дарителска кампания. Призивът е към всички, които имат възможност, да помогнат финансово, като се подчертава, че всяка сума е от значение. Даренията се събират по банкова сметка на името на Габриела Иванова.

Ангелова поема ангажимент да предоставя информация за събраните средства, направените разходи и състоянието на котето. Ако събраната сума надхвърли необходимото за лечението и възстановяването му, остатъкът ще бъде дарен за друго животно в нужда.

В друга своя публикация Ангелова отправя и тежко обвинение към мъжа. Тя твърди, че около седмица преди побоя над котката той е убил собственото си куче, като го е пребил до смърт. Към момента това твърдение не е потвърдено от прокуратурата и не е посочено в официалното съобщение по настоящото разследване.

По случая с котката обвиняемият е осъждан и преди, но е реабилитиран. На 18 ноември наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража", съобщават още от държавното обвинение.

За престъплението по чл. 325б, ал. 2 от Наказателния кодекс законът предвижда от две до осем години лишаване от свобода и глоба от 2000 до 10 000 лева.

Случаят идва на фона на друг случай на проявена жестокост към животно в столицата. На 1 ноември в квартал "Кръстова вада" 43-годишният Йордан Атанасов причини смъртта на кучето Кнопа от породата йоркширски териер, след като го изрита силно с крак.

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