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Достъпът до общинския приют за безстопанствени кучета в село Горни Богров е временно спрян със заповед на директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - София-град, съобщиха от Столичната община в своя позиция. Забраната засяга доброволци, граждани, посетители и кандидати за осиновители и е в сила от 16 октомври до отстраняване на установени нередности, за срок до шест месеца.

Столична община

Със заповедта от 9 октомври е разпоредено временно спиране на експлоатацията на приюта, като е забранен и приемът на нови кучета.

В изпълнение на заповедта се преустановяват посещенията на доброволци, включително организираните съботно-неделни разходки с кучетата. Ограничението е необходимо и за гарантиране на безопасността на доброволците по време на ремонтните дейности, посочват от Общината.

Столичната община ще обжалва заповедта и ще поиска спиране на изпълнението ѝ, така че доброволците да могат да имат достъп до приюта през предстоящия уикенд, когато не са планирани строителни дейности. От Общината обясняват решението със засиления обществен интерес към приюта и участието на активна доброволческа общност в обгрижването на животните.

Паралелно с това Общината ще предприеме необходимите действия за възможно най-бързо отстраняване на установените нередности, така че основанията за ограничението да отпаднат и заповедта да бъде отменена преди изтичането на определения срок.

Доброволците могат да продължат да се включват в разходките на кучетата в общинския приют в Сеславци и клиниката във Връбница. Разходките се провеждат всяка събота и неделя от 10:00 до 14:00 часа.

През май беше открита нова амбулатория за ветеринарна медицинска помощ работи в общинския приют за кучета в Горни Богров.

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