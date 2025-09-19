Мигащата зелена светлина на светофарите се завръща в столицата. Това става възможно след промяна в наредбата за организиране на движението по пътищата с пътни светофари.

Функцията, предупреждаваща за наближаване на червеното, беше пусната експериментално през 2016 г. в София, Пловдив, Варна и Стара Загора и експертите бяха единодушни, че е спомогнала за подобряване на пътната безопасност. Пет години по-късно беше спряна заради сигнал, че противоречи на евродиректива. От 14 май 2025 г. обаче отново е в сила.

"Тя не беше нормативно регламентирана и се получиха много сигнали срещу тази функция и бяхме принудени да я премахнем. Радвам се, че МРРБ промени наредбата и тази функционалност вече е регламентирана", каза Димитър Петров, директор на дирекция "Управление и анализ на трафика" към Столичната община пред bTV.

Мигаща светлина със зелен цвят - предупреждава за наближаване края на разрешителния сигнал, пише в наредбата за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали.

"В цяла София, където има техническа възможност, на над 300 кръстовища в рамките на един месец ще се въведе мигащата зелена светлина", посочи Петров.

Той отбеляза, че през годините Столична община подава данни от камера, която засича преминаването на червена светлина.

"Данните показват, че използването на тази функция може да намали преминаването на червено между 8 и 10 пъти. При преминаване на червен сигнал се получават най-тежките странични удари, при които има много тежки последствия", каза Димитър Петров.

Според експерти мигащата светлина на светофара намалява наполовина катастрофите.   

