Линии № 61 и № 66 временно няма да се движат, а линия № 63 ще пътува до спирка "Бялата чешма"

142 Снимка: Столична община

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Поради очакваните интензивни снеговалежи през нощта срещу неделя, образуването на значителна снежна покривка в планината и опасността от заледяване на пътните настилки вследствие на падналите през съботния ден дъждове, Столична община въвежда временна организация на движението на автобусните линии до Витоша, съобщиха оттам.

Според прогнозата за времето снеговалежите ще продължат поне до обяд в неделя, като максималните температури в Софийско ще бъдат между минус 4 и минус 2 градуса.

С оглед на безопасността на пътниците от началото на утрешния ден, 29 ноември:

· Преустановява се движението на автобусни линии № 61 и № 66;

· Автобусна линия № 63 ще се движи по скъсен маршрут до спирка "Бялата чешма".

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Временната организация ще остане в сила до достатъчно добро почистване на пътищата и осигуряване на условия за безопасното движение на автобусите, допълват от СО.

Припомняме, че пътищата на територията на Природен парк "Витоша" не се обработват със сол и химически препарати.

Столична община ще следи обстановката през целия ден и своевременно ще информира гражданите за възстановяването на обичайните маршрути на автобусните линии, заявиха още оттам.

Над 90 снегопочистващи машини работят на терен в София

С падането на първия сняг незабавно започнаха обработки срещу заледяване и снегопочистване. На терен работят 92 снегопочистващи машини, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Извършени са обработки със смеси против заледяване в районите "Панчарево", "Витоша", "Овча купел", "Лозенец", "Оборище", "Банкя", "Красно село", "Люлин", "Кремиковци" и "Възраждане", както и по Южната дъга на Софийския околовръстен път - в участъци от 9-и до 15-и километър включително.

В районите "Панчарево", "Витоша" и "Кремиковци" е извършено както разпръскване на смеси против заледяване, така и избутване на снежна маса. Обработени са опасни и стръмни участъци с цел осигуряване на безопасно движение.

На територията на Природен парк "Витоша" е извършено опесъчаване по двата основни планински пътя - кв. "Бояна" - "Златни мостове" и кв. "Драгалевци" - хижа "Алеко", с шест машини.

Всички линии на градския транспорт се движат по разписание и обслужват обичайните си маршрути. В с. Лозен, район "Панчарево" автобус №185 временно не обслужва последните две спирки от маршрута.

Екипите на Столичната община продължават да следят метеорологичната обстановка и ще реагират своевременно при необходимост, се посочва в съобщението. От общината призоваваме водачите на моторни превозни средства да се придвижват с автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост и повишено внимание.

Над 430 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Сняг вали в 20 области. Очакванията са обстановката да се усложни през нощта, като на места снежната покривка ще достигне между 30 см и 50 см.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.