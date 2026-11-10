Заповедта е във връзка с Деня на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ "Тракия"

538 Снимка: БТА

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Във връзка с обявения ден на национален траур на 11 ноември 2026 г. кметът на София Васил Терзиев издаде заповед, с която отменя всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от Столична община, районните администрации, общинските и регионалните културни институти и останалите общински структури. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Министерският съвет обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ "Тракия".

Днес сутринта две верижни катастрофи станаха на АМ "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол. В тях са участвали общо 86 превозни средства.

По последни данни общият брой на загиналите е 11, уточниха от пресцентъра Министерството на здравеопазването към 17:00 часа.

Общо 51 души са били настанени в лечебни заведения след пътнотранспортното произшествие на автомагистралата - 33 в Сливен, 11 в Ямбол и седем в Бургас.

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Един от настанените в ямболската МБАЛ "Св. Пантелеймон" е починал. Тежко пострадалите са 13, добавя БТА.

Утре националното знаме на Република България и знамето на Столичната община ще бъдат спуснати наполовина на сградите на общинската администрация, районните администрации, общинските и регионалните културни институти и останалите общински структури, допълниха от Общината.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.