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За вече изпълнени проекти държавата дължи на Столичната община близо 20 млн. евро договорено финансиране. Очакваме и тези ангажименти да бъдат изпълнени, написа кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук.

Терзиев напомни на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и за останалите ангажименти на министерството към София. 88 готови споразумения чакат подпис, за да започнем нови инфраструктурни проекти, припомня кметът.

Той пише, че преди една година Върховният административен съд окончателно е потвърдил, че Столична община е действала законосъобразно, когато е предприела аварийното укрепване на моста при бул. "България" и че отговорността за ремонта му е на Агенцията "Пътна инфраструктура" (АПИ). През 2024 г. не изчакахме някой друг да действа. Укрепихме аварийно съоръжението, за да гарантираме безопасността на хората и да възстановим движението. Година след окончателното съдебно решение обаче основен ремонт все още няма. Очаквам министър Иван Шишков да поеме конкретен ангажимент и за този мост, написа също кметът.

Столичната община настоява пред АПИ за ремонта на компрометираните дилатационни фуги на моста на Софийския околовръстен път над бул. "Симеоновско шосе" още от февруари 2024 г. След многократни писма и десетки граждански сигнали най-важното е проблемът най-после да бъде решен и хората да преминават безопасно, отбеляза Терзиев.

По повод коментара на министър Шишков за споразумението между АПИ и Столична община столичният кмет подчертава, че действащо споразумение има. То ясно определя отговорностите - Общината се грижи за текущата поддръжка и зимното почистване на Южната дъга, а АПИ - за основните ремонти, изграждането и реконструкцията. Вече работим и по подновяването му. Столичният общински съвет прие необходимия доклад и предстоят следващите стъпки по подписването. Няма да ги бавим. Но за ремонта на опасните фуги ново споразумение не е необходимо, пише още кметът.

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Столичната община изпрати ново официално писмо до Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) с настояване за незабавно обезопасяване и ремонт на компрометираните дилатационни фуги на моста на Софийския околовръстен път над бул. "Симеоновско шосе", съобщиха тогава от пресцентъра на Общината. Мостовото съоръжение е част от републиканската пътна мрежа и е изключителна държавна собственост, припомня БТА. Съгласно Закона за пътищата отговорността за неговото управление, поддържане и ремонт е на Агенция "Пътна инфраструктура". Мостът създава риск за безопасността на преминаващите автомобили, а проблемът остава нерешен, въпреки многократните искания на Общината и десетките граждански сигнали.

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