Улиците на София не са писта, трябва да бъдем отговорни зад волана. Това каза пред журналисти кметът на столицата Васил Терзиев, който откри събитие на кампанията за пътна безопасност: "На пътя няма рестарт".

Войната по пътищата

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

"Много важна е личната отговорност на хората. Всеки, който сяда в колата, трябва да знае, че сяда в нещо, което тежи един-два тона и може да предизвика големи щети или да отнеме животи. За това е изключително важно да бъдеш отговорен, когато седнеш зад волана, да караш със съобразена скорост, да не употребяваш наркотици и алкохол. Ако човек не цени живота си и живота на другите, много трудно е да се опазим. Важно е всеки един да има самосъзнание, а не да мислим как да имаме камера на всеки пет метра или легнал полицай", посочи кметът Терзиев.

На въпрос от журналисти ще бъдат ли сложени допълнителни мантинели на бул. "Ботевградско шосе", където след катастрофа с висока скорост автомобил се разцепи на две, а водачът му загина, кметът отговори: "Това е несериозно - 220 км/ч в градски условия. С никакви мантинели не можеш да предотвратиш фатален край, когато някой избира да се качи в колата и да кара с такава несъобразена скорост".

Кметът Терзиев посочи още, че има специални писти и места, където човек може да шофира с висока скорост и да си доставя адреналин, но улиците на градовете не са мястото за това.

Първи данни от тол камерите: 4 нарушения в минута - рекордьорът заснет с 222 км/ч
Виж още Първи данни от тол камерите: 4 нарушения в минута - рекордьорът заснет с 222 км/ч

Повече от младите хора да изберат да бъдат отговорни на пътя, призова кметът. Той увери, че ще продължат усилията на местната власт да има все повече камери за скорост и пътищата да бъдат обезопасени.

Инициативата "На пътя няма рестарт" има за цел да повиши вниманието върху опасностите от шофирането с превишена скорост, особено сред младите хора. Чрез посланието се напомня, че за разлика от игрите и симулаторите, в реалния живот последствията от едно неправилно решение на пътя са необратими.

Състезателят от Формула 3 Никола Цолов (вдясно) и председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров
Състезателят от Формула 3 Никола Цолов (вдясно) и председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров Снимка: БТА

В инициативата се включват популярни личности и професионални пилоти с практически активности - демонстрации, симулатори и интерактивни елементи, за да предаде сериозното послание по близък и въздействащ начин към младата аудитория.

Актьорът Александър Сано - водещ на събитието
Актьорът Александър Сано - водещ на събитието Снимка: БТА

Инициативата е подкрепена от специалните участници в събитието: автомобилният състезател Никола Цолов, мотоциклетният състезател Ангел Караньотов, Филип Лазаров от Bri4ka.com, рали шампионът Димитър Илиев и други. Водещ е актьорът Александър Сано, а домакин на инициативата е картинг писта "Красна поляна" в столицата.

Състезателят от Формула 3 Никола Цолов (вляво) и рали състезателят Димитър Илиев (в средата)
Състезателят от Формула 3 Никола Цолов (вляво) и рали състезателят Димитър Илиев (в средата) Снимка: БТА

