Ще бъдат направени инвестиции в първия етап от Източната тангента - пътната връзка с бул. "Владимир Вазов", както и в рехабилитацията на втората част на бул. "Рожен", заяви Никола Лютов

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Приключи първият етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. "Княгиня Мария Луиза". Участъкът между ул. "Опълченска" и бул. "Христо Ботев" вече е отворен за трамвайно движение. Това съобщи в интервю за bTV Radio заместник-кметът по общественото строителство Никола Лютов, информират от Столичната община.

"Изцяло са подменени подземната инфраструктура и контактно-кабелната мрежа, реконструирана е отводнителната система и е изградено ново улично осветление. Обърнахме специално внимание на достъпната среда при спирките на градския транспорт, така че използването им да бъде по-удобно и по-безопасно за гражданите със затруднено придвижване", заяви Лютов.

Изпълнението на проекта продължава със следващия етап, който обхваща кръстовището на бул. "Княгиня Мария Луиза" и бул. "Христо Ботев". Там ще бъдат извършени пълна реконструкция на релсовия път и автоматизация на трамвайните стрелки. Предвижда се изграждането на нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление, както и осигуряването на възможност за обслужване на трасетата за телекомуникационна свързаност на жилищната зона и гаровия комплекс, добавят от СО.

Проектът включва цялостна реконструкция на 1,2 км трамваен релсов път по бул. "Княгиня Мария Луиза" - от ул. "Опълченска" до ул. "Козлодуй". Той е разделен на пет етапа, които трябва да бъдат завършени за 180 дни. Към момента работата се изпълнява по график.

Снимка: Столична община

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Реконструкцията на трамвайните трасета е важен приоритет в капиталовата програма на Столичната община. След разширението на бул. "Рожен" и реконструкцията на бул. "Александър Стамболийски" в участъка от Западен парк до бул. "Константин Величков" започна и друг дългоочакван проект - изграждането на бул. "Копенхаген" с обособено трамвайно трасе.

Бул. "Копенхаген" е част от първостепенната улична мрежа на София и има съществена роля за трети градски ринг. Цялостното му изграждане е от ключово значение за източната част на столицата и ще осигури важна връзка между два от най-големите райони на София - "Дружба" и "Младост".

Реализацията на проекта започва със сериозна работа по подземната инфраструктура. Ще бъдат изградени 1,4 км нова канализационна мрежа и два нови водопровода, които ще обслужват прилежащите сгради. Ще бъде реконструиран и стоманеният магистрален водопровод Ф1200.

"Ще изградим изцяло нов четирилентов булевард с локални платна, обособено трамвайно трасе, двустранни велоалеи и около 10 000 кв. м нови тротоари", посочи Лютов. Обособеното трамвайно трасе ще бъде с дължина 1,6 км заедно с обръщалото до бул. "Андрей Ляпчев". По протежението на булеварда е предвидена двустранна велоалея, която ще се свърже с велоалеята по "Самоковско шосе".

"Положихме сериозни усилия това да бъде наистина голям и зелен проект. Близо 400 дървета ще бъдат засадени по основното трасе на булеварда, а още около 136 са предвидени за компенсаторно залесяване в района", заяви още заместник-кметът.

"Докато с реконструкцията на бул. "Княгиня Мария Луиза" обновяваме важна връзка за северните райони, с бул. "Копенхаген" изграждаме липсваща връзка за източната част на града", подчерта Никола Лютов.

Столичният заместник-кмет посочи също и предстоящи проекти. По думите му с гласувания от Столичния общински съвет заем ще бъдат направени инвестиции в първия етап от Източната тангента - пътната връзка с бул. "Владимир Вазов", както и в рехабилитацията на втората част на бул. "Рожен" - от надлез "Надежда" до надлеза на "Искърско шосе".

Предвижда се реконструкция на булевардите "Пенчо Славейков", "Джеймс Баучер", "Св. Климент Охридски", "Ген. Скобелев" и "Христо Ботев". Ще бъдат ремонтирани също "Ломско шосе", ул. "Хенрик Ибсен", ул. "104" в "Обеля", ул. "Гео Милев" и няколко от най-натоварените кръстовища в града.

"Защитихме проект по ОПОС за 50 млн. евро безвъзмездна финансова помощ. Със средствата ще реализираме инвестиция в изграждането на липсваща канализация, чрез която над 30 000 граждани ще бъдат присъединени към мрежата на столицата", посочи още заместник-кметът по общественото строителство Никола Лютов, цитиран от СО.

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