От "Спаси София" предлагат забрана на изнесените от заведенията маси и летни градини, по-добро сметопочистване и поддръжка, както и съвместни патрули на Столичен инспекторат и Общинска полиция, за да се спазват стриктно нормите за шум

1100 Снимка: БНТ

"Спаси София" стартира гражданска кампания и подписка за превръщането на направи ул. "Цар Иван Шишман" в пешеходна зона.

Според "Спаси София" ул. "Шишман" трябва да бъде спокойна, сигурна и красива улица, а не паркинг и транзитен коридор през центъра. Не искаме втора "Витошка" с кич и кръчми навсякъде, подчерта лидерът на партията Бонев.

Искаме нормално, човешко пространство за живеене, пазаруване, разходка и каране на колело, поясни той.

Формацията предвижда да се забранят изнесените от заведенията маси и летни градини, да се организира по-сгъстен график за сметопочистване и поддръжка, както и съвместни патрули на Столичен инспекторат и Общинска полиция, за да се спазват стриктно нормите за шум - особено вечер.

От години "Спаси София" настоява ул. "Цар Иван Шишман" да стане пешеходна зона. Според Бонев улицата трябва да се върне на хората. "Шишман" е емблема на духа на стара София и може да е пешеходна улица, която работи за живеещите на нея и за всички софиянци, добави той.

Преди няколко години ул. "Шишман" бе основно ремонтирана, беше изградена нова подземната инфраструктура в пътните платна - водопроводи, канализация и топлопровод.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.