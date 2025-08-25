ТИР се преобърна на магистрала "Тракия" край София
Голямо е задръстването в района на инцидента
Товарен камион се е преобърнал тази нощ около 5-и километър на магистрала "Тракия" в посока София, съобщиха от МВР. При инцидента няма пострадали.
Войната по пътищата
Движението в района на разклона за Нови Хан е затруднено и се осъществява в изпреварящата лента поради изтегляне на тежкотоварния автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
В социалните мрежи шофьори съобщават за големи задръствания от 8-ия до 15-ия километър в посока столицата. Пътуващите съветват останалите водачи да използват обходни маршрути, докато трафикът бъде нормализиран.
Трима души са загинали и 17 са ранени в пътни инциденти през изминалото денонощие, сочи бюлетинът на МВР. Регистрираните произшествия в страната за този период са 17. От началото на месеца са станали 551 тежки произшествия с 37 загинали и 271 ранени.
В София за денонощие са регистрирани 12 леки и едно тежко произшествие с двама ранени и без загинали.