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Ще предложим нискоемисионната зона в София да действа целогодишно, като въвеждането на мярката зависи от подкрепата на Столичния общински съвет и подготовката на съпътстващи решения за гражданите. Това каза пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, който откри международната конференция Beyond the Smoke: Building Support for Clean Heating Measures in Europe.

Столична община

Форумът е организиран от Института за европейска политика по околна среда (IEEP) в партньорство с Clean Air Fund и е централното събитие в рамките на "Седмицата на чистия въздух в София", добавя БТА.

По думите на Терзиев положителен резултат от нискоемисионната зона се наблюдава и през няколкото месеца, в които тя действа, а целогодишното ѝ прилагане би довело до по-добри резултати. Тeрзиев каза, че общината работи по цялостно предложение, което да отчита опита на други градове и данните за София.

На въпрос дали мярката няма да засегне най-силно хората, които не могат да си позволят по-нов автомобил, кметът каза, че се обсъждат програми за финансово подпомагане за подмяна на автомобилите. Според Терзиев промяната в наредбата трябва да бъде придружена от решения, които отчитат положението на социално уязвимите граждани.

"Със сигурност, ние имаме желание да го предложим, защото вярваме в тази политика", заяви Терзиев за целогодишното действие на зоната. Той добави, че подобни мерки първоначално срещат съпротива и в други градове, но впоследствие се оценяват положително.

Кметът не посочи конкретен срок за внасяне на предложението. По думите му разширяването на обхвата на нискоемисионната зона трябва да става постепенно, като в действащата наредба вече са заложени стъпки за териториалния ѝ обхват и изискванията към автомобилите.

Терзиев каза, че е подписан меморандум за разбирателство с Breathe Cities, свързан със събирането и използването на данни за оценка на резултатите от нискоемисионната зона. Документът включва и ангажимент да се работи в посока нейното разширяване и целогодишно действие.

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"За да се правят качествени политики, те трябва да стъпват върху качествени данни, а не върху силни мнения", каза кметът. Той посочи, че общината се стреми да осигурява публичен достъп до все повече данни както за качеството на въздуха, така и за други дейности, свързани с управлението на града.

Терзиев акцентира и върху обявената в понеделник програма за безплатна подмяна на отоплителните уреди на над 11 хил. домакинства. По думите на кмета тя е важна и във връзка със забраната за използване на твърди горива за отопление на територията на целия град, която ще влезе в сила от 1 януари 2029 г.

Кметът посочи връзката между замърсяването на въздуха и редица заболявания и заяви, че подобряването на качеството и продължителността на живота на софиянци е основна цел на тези политики. Според него през последните години има осезаем напредък, но той все още не е достатъчен.

Нискоемисионната зона в София е активна от началото на декември до края на февруари и се разделя на два ринга с различен обхват. Малкият ринг се ограничава от бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Ген. Скобелев", ул. "Опълченска" и бул. "Сливница" (забрана за I и II екогрупа).

Големият ринг обхваща по-широк периметър между бул. "Сливница", бул. "Данаил Николаев", бул. "Ситняково", бул. "Пейо Яворов", ул. "Атанас Дуков", бул. "Хенрик Ибсен", бул. "Гоце Делчев", бул. "Петко Ю. Тодоров", бул. "Академик Иван Гешов" и бул. "Константин Величков" (забрана за I екогрупа).

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