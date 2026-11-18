Три години слез изборите АССГ за втори път отхвърли жалбата на Ваня Григорова и Иван Таков срещу резултата от балотажа през ноември 2023 г.

464

Чуйте статията:

За втори път Административният съд София-град отхвърли жалбата срещу избора на Васил Терзиев за кмет на Столичната община. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

С решение №45017 от 17 ноември т.г. по административно дело №1427/2025 г. съдът отхвърля оспорването на изборния резултат от балотажа през ноември 2023 г., подадено от Ваня Григорова и Иван Таков.

Производството е образувано по жалба на Ваня Григорова, в качеството ѝ на кандидат за кмет на Столичната община, и Иван Таков, в качеството му на председател и представляващ местната коалиция "БСП за България". Оспорено е Решение №1094-МИ от 6 ноември 2023 г. на Общинската избирателна комисия в Столичната община, с което Васил Терзиев е обявен за избран кмет на София.

Три години продължава дело, за което законът предвижда бързо производство. С това темпо има реален шанс да получим окончателно решение до края на мандата, коментира Терзиев на страницата си във Фейсбук.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

А, ако не успеем - ето още една добра мотивация да се кандидатирам за втори, допълни Терзиев.

Той пише още, че уважава правото на всеки да оспорва изборните резултати, но три години за бързо производство са сериозен повод за размисъл за начина, по който работят институциите ни.

Терзиев посочва още, че всеки ден е работил съвестно, мотивирано и с ясното съзнание за отговорността, която софиянци са му поверили.

На балотажа на местните избори през ноември 2023 г. Васил Терзиев беше обявен за избран с 175 044 гласа, или 48,20% от действителните гласове. За Ваня Григорова гласуваха 170 258 души, или 46,89%. Разликата е 4786 гласа в полза на Терзиев.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.