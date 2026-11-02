Кметът на София отбеляза, че разбира разочарованието на много хора от резултата, но подчерта, че всеки глас има значение

432 Снимка: Изображение колаж, генерирано с помощта на ИИ

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Кметът на София Васил Терзиев поздрави Илияна Йотова за резултата от президентските избори и заяви, че очаква заявеното от нея разбиране за взаимодействие между институциите да се отстоява и на практика, включително по важните за столицата проекти.

"Г-жа Йотова неведнъж е заявявала, че институциите трябва да действат в синхрон в полза на гражданите и аз очаквам това разбиране да се отстоява и на практика, включително когато става дума за важните за София и софиянци проекти", написа Терзиев във Фейсбук по повод резултатите от вота.

По думите му общинската администрация ще търси диалог и сътрудничество с всяка институция, готова да работи в интерес на гражданите. Нашата отговорност към София продължава всеки ден, добави той.

"В истинските демокрации изборът на гражданите се уважава", посочи кметът и благодари на всички, които са гласували вчера и са заявили гражданската си позиция.

Васил Терзиев отбеляза, че разбира разочарованието на много хора от резултата, но подчерта, че всеки глас има значение. По думите му България има нужда от хора, които вярват в демократична, правова, модерна и европейска страна. Участието в обществения живот не приключва с гласуването, а продължава всеки ден с поставянето на въпроси, отстояването на позиции и работата за града, добави той.

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Васил Терзиев подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев на президентските избори. Столичният кмет обяви позицията си още на 11 септември, като посочи европейската ориентация на кандидатите и опита от съвместната работа с Гюров като основни мотиви. Преди балотажа на 1 ноември Терзиев се включи и в общ призив за подкрепа на кандидатпрезидентската двойка.

На балотажа двамата получиха повече гласове в София от Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 241 937 срещу 183 779. Гюров спечели в 23-ти и 24-ти столичен избирателен район, докато Йотова получи преднина в 25-и район. Въпреки резултата в столицата Йотова спечели президентските избори в страната.

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