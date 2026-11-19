Икономическият ефект за София от ще бъде десетки милиони, прогнозира кметът

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32 гласа "за", 15 - "против" и 7 "въздържал се" Столичният общински съвет одобри близо 10 милиона евро за домакинство на три състезания по скейт и строителство на скейтпарк.

В началото на месеца СОС отхвърли предложението, но кметът Васил Терзиев го внесе отново.

В доклада вносителите - Терзиев, председателят на съвета Цветомир Петров и общинските съветници Димитър Петров и Иван Таков, предвиждат изграждане на постоянна инфраструктура - съвременен скейтборд парк с олимпийски стандарти на територията на Столична община.

Предложението до СОС предвижда София да кандидатства и реализира съвместно с World Skate тригодишна международна програма за периода 2027-2029 г. Sofia World Skate Capital, включваща олимпийски квалификационни състезания за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., състезания от Световната купа и съпътстващи международни спортни, младежки и бизнес инициативи в София.

Според вносителите това е възможност София да се превърне в световна дестинация за един от най-бързо развиващите се олимпийски спортове. Скейтбордът дебютира в олимпийската програма на игрите в Токио през 2020 г., а от игрите в Лос Анджелис през 2028 г. става постоянна част от олимпийската програма, припомнят те в своя доклад.

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Икономическият ефект за София от трите международни скейтборд състезания ще бъде десетки милиони евро, заяви на брифинг след гласуването Терзиев.

Това е инвестиция в градската икономика, а не просто подкрепа за състезание, федерация или посредници, каза кметът и уточни, че Световната скейт федерация не е никакъв посредник. Скейтът е олимпийски спорт, който набира все по-голяма популярност, отбеляза той. Според него състезанията ще влеят свежи пари в общинската икономика. Разчетът показва много ясно колко милиона се очакват от нощувки, от допълнителни разходи, които да се направят. Съоръжението за скейт, което ще бъде изградено, ще бъде сертифицирано и ще се ползва от цяла Югоизточна Европа, мотивира отпускането на финансирането Терзиев.

"Ако не се справим, ще може да ме критикувате. Аз пък съм много амбициран да ви покажа, че всичко ще стане както трябва в срок", заяви столичният кмет. Той каза в отговор на въпрос, че от общата сума, 9,6 млн. евро, два милиона на година ще бъдат за лицензи, останалите три и половина милиона ще са за логистика и организация. Според кмета инвестицията е оправдана, защото ще донесе пари за наболелите проблеми на града.

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