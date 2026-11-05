От групата на БСП в СОС се обявиха против, а "Спаси София" твърдят, че работната група за съдбата на дружеството не е заседавала нито веднъж от 2024 г.

116 Снимка: БТА

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Концесията е единственият работещ вариант за "Топлофикация - София", за да се осигурят необходимите инвестиции и да се преструктурира дългът на дружеството, каза пред журналисти кметът на София Васил Терзиев. Той заяви, че очаква още на следващата сесия на Столичния общински съвет да бъде разпределен докладът за финансово-икономически и технически анализ на дружеството.

По думите на Терзиев анализът трябва да покаже в какво състояние е "Топлофикация" и какви са възможностите за стабилизирането ѝ. След това Общинският съвет като принципал на дружеството трябва да вземе решение за бъдещето му, посочи кметът. Той добави, че настоява за започването на анализа от година и половина.

Според Терзиев прехвърлянето на дружеството от Общината към държавата няма да реши проблемите с остарялата мрежа и натрупаните задължения. По думите му значителна част от дълга е натрупана от лихви. Той свърза това с начина, по който се признават разходите на дружеството, и с условията за закупуване на природен газ, който трябва да се плаща предварително.

Терзиев каза още, че държавата дължи на "Топлофикация - София" над 150 млн. евро по спечелени от дружеството дела. Според него изплащането на тези средства би помогнало за стабилизирането му.

Ако цената на природния газ се повиши, а тази за потребителите остане същата, разликата трябва да бъде покрита, посочи кметът. По думите му предстоят трудни решения както на общинско, така и на държавно равнище, за да спре дружеството да трупа загуби.

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По-рано председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров обяви, че "Топлофикация София" е пред фалит заради това, че години наред държавата, чрез регулаторните си механизми, я притиска, като ѝ продава скъпо газ и я кара да продава евтино топлоенергията си. Той призова СОС, който е принципал на дружеството, да поеме отговорност за бъдещето му.

От БСП в СОС се противопоставиха на варианта за концесия. "За нас концесията на "Топлофикация-София" не е приемлив вариант, защото тя обикновено е за дългосрочен период - около 35 години. В такъв случай Столична община ще получава единствено концесионна такса, която е крайно малка на фона на печалбата, която дружеството може да генерира", заяви общинският съветник Николай Велчев от групата на социалистите. Той добави, че дружеството през последните 35 години циклично се декапитализира и се натрупва огромен дълг към обществения доставчик "Булгаргаз", респективно към Българския енергиен холдинг.

"През годините БСП е предлагала решения за техническа модернизация на дружеството, за извеждането му на печалба и за инвестиции в когенерацията - производство на повече електроенергия чрез парогазови инсталации", каза общинският съветник. Става въпрос за споразумение, прието от СОС с решение № 560 от 2019 г., с което беше взето решение да се търси външен мениджмънт и външен консултант, за да може да се пристъпи към следващия етап от оздравяването на дружеството, припомни общинският съветник от БСП.

От "Спаси София" заявиха, че работната група за бъдещето на "Топлофикация София", създадена след среща на кмета с министъра на енергетиката през 2024 г., е заседавала само веднъж, преди около година и половина, и не е стигнала до решение. Борис Бонев каза още, че преди около десет дни е била отправена покана за среща до Терзиев, за която Общинският съвет не е бил информиран.

Снимка: БТА

По думите му няма информация дали срещата се е състояла. "Спаси София" ще предложи ръководството на "Топлофикация София" да се отчита на всеки две седмици пред Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в СОС. Бонев и неговата формация настояват също за технически и финансов одит на дружеството и ще поискат спешна среща за предоговаряне на изплащането на дълга му.

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