Терзиев, Фандъкова и патриархът откриха първото ново училище в София от 30 години
Школото се намира в "Манастирски ливади" и в него ще учат над 420 ученици на възраст от първи до седми клас
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Бивш и настоящ кмет на София заедно с патриарха откриха първото ново училище, построено от Столична община през последните 30 години и се намира в "Манастирски ливади - Запад". Преди това последното новопостроено школо е било изградено през 1996 г. в жк "Левски".
Столична община
Лентата бе символично отрязана от кмета на София Васил Терзиев и от предшественичката му на поста Йорданка Фандъкова, както и от председателя на Комисията по образование в парламента Димитър Здравков, патриарх Даниил, шефката на РУО - София град Елеонора Лилова и директора на училището.
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В 204-то ОУ ще учат над 420 деца, поверени на грижите на 50 учители. Пет са паралелките за първокласници, а към училището има и детска градина с 88 места. Школото ще носи името на любимия детски писател на поколения българи - Ангел Каралийчев.
В училището са сформирани 21 паралелки с общ капацитет от 546 ученици - от първи до седми клас. Към училището има и детска градина с 88 места.
Училището беше започнато при Йорданка Фандъкова като кмет на столицата и довършено в мандата на Васил Терзиев.
"Тази година 15 септември има специално значение за мен и София - посрещнахме учебната година в 204. ОУ в "Манастирски ливади-Запад" - първото изцяло новопостроено общинско училище в София за последните 30 години", коментира кметът Васил Терзиев. Той добави, че за един кмет един от най-смислените поводи за гордост е да открие ново училище.
"София расте и в растящите квартали трябва да растат и възможностите пред децата - с училища, детски градини, места за спорт и игра, въпреки недостига на терени и липсата на ангажимент от страна на държавата в последните години. Благодаря на всички, които работиха, за да стигнем до този ден", добави Терзиев.
Новото училище и учениците бяха благословени от патриарх Даниил.
"В първия учебен ден пожелавам на децата Божията помощ в необятното поле на просветата и науката. Божията помощ да усвояват полезните науки, да укрепва съвестта и волята им при разграничаването на това що е добро и що е зло, да избират доброто и да постоянстват в него", каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил при откриването на новата учебна година.
"Ученолюбието е традиционна добродетел, нещо като част от националната ни идентичност. Затова грижата за доброто образование на децата е близка до сърцето на всеки учител и родител", добави патриархът, цитиран от БТА. Той припомни посланието на свети апостол Павел: "Дори да имам пълно знание за всички неща, ако любов нямам, нищо не съм".
По думите на патриарх Даниил събитията, които през последните месеци са разтърсили обществото, показват, че мисията на образованието е много по-голяма от предаването на знания. Децата са като една ненаписана книга, нашето отношение, нашите трудове за тях са това, което формира до голяма степен вътрешния им образ.
Бившият кмет на столицата Йорданка Фандъкова разказа по време на тържеството, че идеята за построяването на училището е била на хората, които живеят в квартала. По думите ѝ на това място е имало стара, изоставена сграда.
"До първата копка беше трудно. Първата голяма трудност беше събарянето на старата сграда - счупиха се три багера. Забави се във времето събарянето на сградата. Следващото предизвикателство - на този малък терен терен да се направят детска градина и училище, спортна зала и актова зала, която да се нарича "Родна стряха", добави Фандъкова.
Седмица по-рано от пресцентъра на МОН показаха в снимки училището и класните стаи как изглеждат и отвътре.