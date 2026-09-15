Школото се намира в "Манастирски ливади" и в него ще учат над 420 ученици на възраст от първи до седми клас

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Бивш и настоящ кмет на София заедно с патриарха откриха първото ново училище, построено от Столична община през последните 30 години и се намира в "Манастирски ливади - Запад". Преди това последното новопостроено школо е било изградено през 1996 г. в жк "Левски".

Лентата бе символично отрязана от кмета на София Васил Терзиев и от предшественичката му на поста Йорданка Фандъкова, както и от председателя на Комисията по образование в парламента Димитър Здравков, патриарх Даниил, шефката на РУО - София град Елеонора Лилова и директора на училището.

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В 204-то ОУ ще учат над 420 деца, поверени на грижите на 50 учители. Пет са паралелките за първокласници, а към училището има и детска градина с 88 места. Школото ще носи името на любимия детски писател на поколения българи - Ангел Каралийчев.

В училището са сформирани 21 паралелки с общ капацитет от 546 ученици - от първи до седми клас. Към училището има и детска градина с 88 места.

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Училището беше започнато при Йорданка Фандъкова като кмет на столицата и довършено в мандата на Васил Терзиев.

Снимка: БТА

"Тази година 15 септември има специално значение за мен и София - посрещнахме учебната година в 204. ОУ в "Манастирски ливади-Запад" - първото изцяло новопостроено общинско училище в София за последните 30 години", коментира кметът Васил Терзиев. Той добави, че за един кмет един от най-смислените поводи за гордост е да открие ново училище.

Снимка: Фейсбук, Васил Терзиев

"София расте и в растящите квартали трябва да растат и възможностите пред децата - с училища, детски градини, места за спорт и игра, въпреки недостига на терени и липсата на ангажимент от страна на държавата в последните години. Благодаря на всички, които работиха, за да стигнем до този ден", добави Терзиев.

Снимка: Фейсбук, Васил Терзиев

Новото училище и учениците бяха благословени от патриарх Даниил.

"В първия учебен ден пожелавам на децата Божията помощ в необятното поле на просветата и науката. Божията помощ да усвояват полезните науки, да укрепва съвестта и волята им при разграничаването на това що е добро и що е зло, да избират доброто и да постоянстват в него", каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил при откриването на новата учебна година.

"Ученолюбието е традиционна добродетел, нещо като част от националната ни идентичност. Затова грижата за доброто образование на децата е близка до сърцето на всеки учител и родител", добави патриархът, цитиран от БТА. Той припомни посланието на свети апостол Павел: "Дори да имам пълно знание за всички неща, ако любов нямам, нищо не съм".

Снимка: БТА

По думите на патриарх Даниил събитията, които през последните месеци са разтърсили обществото, показват, че мисията на образованието е много по-голяма от предаването на знания. Децата са като една ненаписана книга, нашето отношение, нашите трудове за тях са това, което формира до голяма степен вътрешния им образ.

Снимка: БТА

Бившият кмет на столицата Йорданка Фандъкова разказа по време на тържеството, че идеята за построяването на училището е била на хората, които живеят в квартала. По думите ѝ на това място е имало стара, изоставена сграда.

Снимка: БТА

"До първата копка беше трудно. Първата голяма трудност беше събарянето на старата сграда - счупиха се три багера. Забави се във времето събарянето на сградата. Следващото предизвикателство - на този малък терен терен да се направят детска градина и училище, спортна зала и актова зала, която да се нарича "Родна стряха", добави Фандъкова.

Снимка: Пресцентърът на МОН

Седмица по-рано от пресцентъра на МОН показаха в снимки училището и класните стаи как изглеждат и отвътре.

Снимка: Пресцентърът на МОН

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