Първо се отстранява въжето, а после и другите опасни елементи, обясни кметът на София

405 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Днес започва обезопасяването на Княжевския лифт, съобщи кметът на София Васил Терзиев пред журналисти при долната станция на лифта в "Княжево".

"Издадох заповед за неговото премахване като опасно съоръжение, на базата на един много обстоен анализ, който Столична община възложи. Така че днес започват тези работи по обезопасяването", посочи той за заповедта за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт.

Снимки ВИЖТЕ ТУК>>

От Столичната община съобщиха по-рано днес, че след като Административен съд - София-град отхвърли жалбата на собственика на лифта "Въжени линии" ЕАД срещу допуснатото предварително изпълнение на първия етап от премахването на лифта, Общината продължава с изпълнението на обявения план, предаде БТА.

"Съдът потвърди частта от заповедта, която беше много важна в частта ѝ за предварителното изпълнение. Така че след срока, който е даден на собствениците на съоръжението да го премахнат доброволно, се надяваме те да го изпълнят", каза кметът Терзиев.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Той обясни, че сред най-опасните елементи, които ще се премахват, първо е въжето, както и други елементи. В рамките на следващите седмици очакваме собствениците да премахнат опасните елементи, посочи Терзиев. Ако собствениците не направят това, Общината ще влезе в роля и ще премахне въжето и другите елементи, които в доклада са отбелязани като опасни, каза той.

Снимка: БТА

За момента ние започваме с обезопасяването, за да е ясно, че тук изобщо не трябва да се минава под съоръжението, заяви Терзиев, като отново посочи, като първа стъпка премахването на въжето, което е особено опасно.

Снимка: БТА

По отношение на бъдещето на съоръжението, кметът Терзиев каза, че то зависи от волята на собствениците, както и от волята на държавата.

Снимка: БТА

"Ясно беше заявено от "Прогресивна България" по време на кампанията, че Витоша им е приоритет. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков също многократно е заявявал осигуряването на достъп с лифтове до Витоша като негов приоритет, така че се надявам всичко, което е казано, наистина да се случи, да има необходимата подкрепа от страна правителството, ако трябва законови промени, всичко, което е необходимо, за да може да бъде решен този толкова голям проблем за нашия град", каза Терзиев.

Снимка: БТА

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.