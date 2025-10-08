Таксиметровите шофьори в София настояват за актуализация на цените на услугата, като са внесли официално искане в Столичната община, но за момента не са получили отговор.

"Надявам се общината да разгледа темата, като срокът за това е 31 октомври," посочи пред БНР Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат. Той уточни какво показват техните изчисления.

"Нашите изчисления сочат увеличение в различните разходни компоненти между 20 и 600%, осреднено говорим за цени около 1,74 лв. за дневна тарифа и около 2 лв. за нощна. Това е внесеното искане," обясни Цветков.

Според него браншът има икономическа обосновка за исканата актуализация, тъй като разходите на таксиметровите шофьори са нараснали значително през последните години.

"В Закона за автомобилните превози и в Наредбата за таксиметровата дейност ясно е разписано задължението на Общинските съвети да определят минималните и максималните цени за всяко населено място и да ги актуализират не по-малко от веднъж в годината. Редица Общински съвети, в това число и софийският, с години не спазват това задължение и не актуализират цените. Цените в София не са пипани от 2022 г. - вече три години внасяме искане и ежегодно СО не го задвижва, което е нарушение на закона," обясни Цветков.

Таксиметровият синдикат подчертава, че необходимостта от актуализация е не само законова, но и икономически оправдана, като целта е да се гарантира устойчивостта на услугата и да се отчете ръстът на разходите за гориво, поддръжка и заплати.

 

 

