Столичната община ще плати до 900 000 евро за новия анализ, въпреки че американски консултанти вече изготвиха план за оздравяване на дружеството, останал неизпълнен

926 Снимка: БТА

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Столичният общински съвет (СОС) подкрепи предложението на кмета Васил Терзиев Групата на Световната банка да изготви цялостен анализ на техническото и финансовото състояние на "Топлофикация София". Експертизата ще струва на общината до 900 000 евро, а целта ѝ е да очертае дългосрочна визия за бъдещето на общинското дружество, което е натрупало задължения за близо 1,3 млрд. евро към Българския енергиен холдинг (БЕХ) и "Булгаргаз".

Решението беше прието с 33 гласа "за", 19 "против" и четирима въздържали се.

То дава възможност на столичния кмет да започне преговори и да сключи договор с Групата на Световната банка (WBG) за първата фаза от процедурата по подготовка на условия за потенциално участие на частния сектор в управлението на "Топлофикация София" ЕАД.

Очаква се експерти на Световната банка да направят подробна оценка на производствените мощности, състоянието на топлопреносната мрежа, финансовите показатели и натрупаните задължения. Анализът трябва да обхване и необходимите инвестиции за модернизация на съоръженията, както и възможностите за преструктуриране на дълговете.

Предвиденият срок за изготвяне на анализа е до една година. Резултатите трябва да послужат като основа за последващи решения на Столичния общински съвет относно управлението и развитието на дружеството.

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"Този доклад цели да има дългосрочен път към това да знаем какво искаме да правим с това дружество, как бихме го финансирали и какви са възможните решения. Основната цел е да се направи технически и финансов анализ, преглед на регулаторната рамка, на дълга на дружеството", обясни мотивите си Терзиев.

Според него трябва да се установи какви са проблемите и възможните решения, колко ще струват те и какви компромиси ще трябва да направят общината, държавата и евентуален бъдещ инвеститор, ако се тръгне към публично-частно партньорство.

Той отхвърли твърденията на групата на "БСП за България" в СОС, че приемането на доклада води към концесия на топлофикационното дружество.

Терзиев обясни, че целта е СОС да може да вземе обосновано решение кой е най-подходящият път и какво би струвал той на града и държавата. Предстоят разговори за възможните източници на финансиране и за наличието на интерес от страна на потенциални оператори.

Според кмета има редица предизвикателства, по които трябва да се работи. Затова ще бъде създадена работна група с участието на общински съветници и представители на Столичната община. Нейната задача ще бъде да обсъди възможните решения и да защити интересите на софиянци.

Докато се чака анализът, кметът Терзиев заяви, че задължително трябва да се положат усилия за намаляване на наказателната лихва от 15-16% по задълженията на дружеството. По думите му тя е една от причините дълговете на "Топлофикация София" да нарастват толкова бързо.

Натрупването на задължения и разходите за тяхното обслужване ограничават възможностите на дружеството да инвестира собствени средства в обновяване на съоръженията.

Дебатът в СОС

Темата предизвика разногласия сред политическите групи в Столичния общински съвет. Част от общинските съветници изразиха опасения, че анализът на Световната банка може да се превърне в първа стъпка към отдаване на дружеството на концесия.

От БСП се обявиха против подобна възможност. Председателят на групата на социалистите Иван Таков настоя за инвестиции в нови когенерационни мощности и подмяна на амортизираната топлопреносна мрежа, вместо да се търси решение чрез концесия.

От "Спаси София" също поставиха акцент върху необходимостта от подробен технически одит, който да установи реалното състояние на инфраструктурата и размера на средствата, необходими за нейното обновяване.

Според общинския съветник Андрей Зографски без ясна оценка на производствените мощности и топлопреносната мрежа не може да се вземе обосновано решение за бъдещето на дружеството.

От "Възраждане" също изразиха несъгласие с възможността за концесиониране на столичното парно и поставиха въпроси за управлението на дружеството през годините.

Кметът Васил Терзиев обаче настоя, че възлагането на независима експертиза не предопределя бъдещия модел на управление.

Поредна оценка на "Топлофикация"

Предстоящият анализ на Световната банка не е първата международна експертна оценка на състоянието на "Топлофикация София".

През 2019 г. Столичният общински съвет възложи да бъде избран независим международен консултант, който да проучи възможностите за модернизация и финансово стабилизиране на общинското дружество.

Впоследствие американската компания Black & Veatch изготви подробен план за технологично обновяване, подобряване на ефективността и финансово оздравяване на столичното парно.

Докладът беше представен през 2021-2022 г., като предложените инвестиции бяха оценени на приблизително 860 млн. евро. Проучването беше финансирано с близо 1 млн. долара безвъзмездна помощ от Американската агенция за търговия и развитие.

През 2025 г. от "Топлофикация София" признаха, че планът на американските консултанти не се изпълнява поради икономически, технологични и финансови причини.

Още през 2022 г. Сметната палата предупреди, че липсата на необходимите инвестиции за технологично обновяване води до влошаване на финансовото състояние на дружеството и до непрекъснато увеличаване на задълженията му към доставчиците.

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